È uscito oggi “The Fool” il nuovo album della popstar francese JAIN!

È uscito oggi, venerdì 21 aprile, “The Fool” (Columbia/Sony France), il nuovo album della popstar francese candidata ai Grammy JAIN (Jain - The Fool (lnk.to))!

«The Fool è una storia d'amore - racconta JAIN - Quando mi sono innamorata, ho iniziato a scrivere e cantare senza sosta. Mi sembra un nuovo inizio come donna. Sono successe molte cose nella mia vita, mi sento più a mio agio con me stessa rispetto a prima e penso si possa percepire nell'album».

Coprodotto dal collaboratore di lunga data Maxim Nucci/Yodelice, con la partecipazione del fondatore di Metronomy Joseph Mount e del rinomato DJ e produttore francese Gesaffelstein, l'album pop-folk racconta le fasi che si attraversano quando si ricomincia da capo: paura, eccitazione, innocenza, dubbi, abbandono ed epifania.

Jain è appassionata di Tarocchi di Marsiglia, un'arte che sua madre le ha trasmesso e che le dà la forza di saltare nell'ignoto attraverso una percezione istintiva dei pericoli e delle possibilità del mondo. Ogni traccia è dedicata a una carta diversa, che dona potere a Jain mentre scava nel suo mondo. «Il Matto (The Fool) è la carta più sacra del mazzo. Non puoi intraprendere nessun tipo di viaggio a meno che tu non sia disposto a essere sciocco. Fare il primo passo, guidare una macchina, innamorarsi. C'è sempre il rischio di perdere l'equilibrio. In qualsiasi momento. Ma alla fine, il viaggio del Matto è l'unico viaggio che conta» racconta la cantautrice.

È disponibile online il video della performance live di “Maria”, in qualche modo la traccia cardine del disco. Nel brano si fondono infatti perfettamente tutti i temi del progetto, ovvero la meraviglia del cosmo, il risveglio spirituale e la forza motrice di tutto: l'amore.

L'odissea percorsa finora le ha restituito molto amore, che è diventato il motore del suo processo creativo, ispirando e influenzando la scrittura di “The Fool”. Per questo la canzone aveva bisogno di una sessione live intima e acustica, girata proprio nello studio parigino dove ha registrato l'album (Spookland).

L’album è stato anticipato dall’omonimo singolo “The Fool”, attualmente in radio, e da “Take a Chance”.

TRACKLIST THE FOOL:

1. The Fool

2. Night Heights

3. Maria

4. Cosmic Love

5. To All The People

6. Take a Chance

7. Falling

8. Save The World

9. I Feel Alive

10. The Balance

11. Goodbye

Mentre il nuovo album si ispira al sound di artisti come Kate Bush e Stevie Nicks, in passato gran parte della musica di Jain combinava una molteplicità di generi tra cui percussioni arabe, ritmi africani, electro, reggae, soul e hip hop.

Nel 2018 il suo album “Souldier” (2018) ha raggiunto il #1 in Francia ed è stato doppio disco di Platino, mentre il singolo "Alright" è certificato Diamante. Nello stesso anno Rolling Stone l'ha segnalata come "Artist You Need To Know", scrivendo che "la cantante francese mescola pop, Afrobeat e altre influenze in una combinazione vincente". È stata invitata ad importanti programmi televisivi, ha aperto la Ryder Cup 2018, la FIFA Women’s World Cup 2019 e ha tenuto oltre 300 concerti in 15 Stati tra Europa, America e Asia, incluse le performance al Coachella e al Lollapalooza.

Ora si prepara a tornare in tour in Europa esibendosi durante l'estate in numerosi festival e nelle arene in Francia.

Nata in Francia e cresciuta principalmente negli Emirati Arabi Uniti e in Congo, Jain ha pubblicato il suo album di debutto “Zanaka” nel 2015. L'album ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo e singoli "Come" (#2 dell’Airplay radiofonico italiano, 2X Platino) e "Makeba" (Oro) hanno rapidamente scalato le classifiche mondiali. Quest'ultimo ha fatto guadagnare a Jain la sua prima nomination ai Grammy come "Miglior video musicale" nel 2018.