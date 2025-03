E’ uscito “Shine” di Greta Viola

Un viaggio introspettivo attraverso la mente dei due protagonisti, fatto di sentimenti autentici e personaggi che non hanno paura di mostrare le loro fragilità… Lasciatevi travolgere da una trama che prenderà strade inaspettate, intrecciando elementi soprannaturali, amore, amicizia e mistero.

Los Angeles, 1997. Durante una festa in discoteca, la allora diciassettenne Camille Williams conosce Shine, ragazzo misterioso e dal nome insolito dal quale rimane subito affascinata. Il ragazzo possiede facoltà mentali e fisiche uniche al mondo, doti soprannaturali di origine ignota che sono al tempo stesso un dono ma anche un terribile fardello e che quella sera lo hanno condotto lì per un motivo ben preciso: salvare Cami da un tentativo di violenza. Per il bene della ragazza deciderà poi di alterarle i ricordi e di scomparire dalla sua vita, senza però mai riuscire a dimenticarla.

Dieci anni dopo, Shine James è diventato detective grazie alle sue particolari abilità, e Cami è appena entrata in polizia con lo stesso obiettivo. I due si ritrovano così a lavorare insieme, fino a stringere un turbolento legame di amicizia. Shine non è riuscito a mantenere la promessa fatta a se stesso: quella di starle lontano.

Quando la ragazza si innamora di Dave Parrish, l’affascinante capo del dipartimento di polizia, anche Shine proverà a voltare pagina, ma non tutto è semplice come sembra: un’oscura presenza, autrice di strani omicidi e misteriose sparizioni, legherà a doppio filo le vite di Cami, Dave e Shine, costringendo quest’ultimo a fare i conti con il suo passato e la sua natura soprannaturale…Niente sarà più come prima.

– Genere urban fantasy-romance

– Autoconclusivo

– Suddiviso in Parte Prima e Parte Seconda

Romana, nata negli anni ’90 e diplomata al Liceo delle Scienze Umane, ho sempre avuto una spiccata predilezione per le materie umanistiche e le arti. Nel tempo libero coltivo i miei molteplici hobby, e inseguo i miei sogni in attesa di realizzarli uno ad uno.

