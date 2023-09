E-WIRED EMPATHY: il collettivo musicale internazionale guidato da Luca Nobis e Giovanni Amighetti in concerto il 1° ottobre. Tutti i dettagli

E-WIRED EMPATHY: il collettivo musicale internazionale guidato da Luca Nobis e Giovanni Amighetti in concerto il 1° ottobre nel quartiere OLTRETORRENTE (PARMA), in occasione della rassegna QUARTIERI IN FESTA.

Luca Nobis (chitarra), Giovanni Amighetti (synths analogici), sono i fondatori degli E-WIRED EMPATHY, il collettivo musicale che sarà in concerto il 1° ottobre, nel quartiere Oltretorrente (Parma) in Piazzale Picelli, con l’apertura dei Gypsinduo (dalle ore 16.30 - ingresso gratuito), nell’ambito della rassegna “QUARTIERI IN FESTA”, per presentare dal vivo i brani contenuti nel loro nuovo omonimo album “E-Wired Empathy” (Esagono Dischi / The Orchard), disponibile in digitale (https://promo.theorchard.com/gTtTUiTCTF4IRHkhHoEa).

Il tema centrale dell’album è il rapporto empatico che rappresenta la connessione uomo-natura. L'obiettivo sonoro è creare una comunicazione che vada oltre le barriere geografiche o culturali di qualsivoglia provenienza superandone i confini. In musica questo si traduce in un legame empatico che permette di creare insieme spontaneamente, senza la necessità di parti prescritte, scale o armonie preimpostate comuni.

Questo approccio apre la possibilità ad un'interazione musicale che include anche l’elettronica consentendo all'intelligenza artificiale di combinare e armonizzare i diversi input. In questo modo si genera una fusione unica tra le capacità espressive di chitarre e batteria e la creatività dell’IA. Ospite a Parma sarà il suonatore di fiati del Canzoniere Grecanico Salentino Giulio Bianco.

“Quartieri in festa”, promossa dall’Assessorato ai Quartieri, Partecipazione ed Associazionismo del Comune di Parma, ha l’obiettivo di consolidare lo spirito di comunità. Si tratta di un progetto di animazione dei quartieri che favorisce la coesione sociale e la cittadinanza attiva e che vede coinvolte diverse associazioni del territorio, Protezione Civile, commercianti, volontari e cittadini. La data del 1° Ottobre è realizzata in collaborazione anche con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, Ahymé Festival e la Regione Emilia Romagna.

E-Wired Empathy è un collettivo musicale creato dal direttore didattico del CPM Music Institute di Milano Luca Nobis, dal batterista Roberto Gualdi, dal produttore e compositore Giovanni Amighetti, dal bassista Valerio “Combass” Bruno e dal sassofonista Jeff Coffin (membro della Dave Matthews Band), con la partecipazione di diversi artisti, tra i quali Roger Ludvigsen, David Rhodes, Gasandji, Wu Fei e Petit Solo Diabate.