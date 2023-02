"Ecco cosa prevede la riformulazione del Milleproroghe: superbonus, dehors liberi e sconti fiscali per il turismo"

Il decreto Milleproroghe sta attualmente subendo alcune modifiche e riformulazioni da parte del governo e delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. Uno degli emendamenti che potrebbe essere ritirato è quello proposto da Fratelli d'Italia, che prevede l'estensione del Superbonus al 110% per le villette dal 31 marzo al 30 giugno. Tuttavia, fonti parlamentari riferiscono che il governo non avrebbe considerato questo tema rilevante per il decreto.

Un'altra riformulazione prevede la proroga dei dehors liberi fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, le Regioni che saranno impegnate in elezioni entro la fine del 2022 avranno più tempo per decidere se aumentare o meno l'addizionale Irpef, che potrebbe essere portata dallo 0,50% all'1%. Il termine per la decisione è stato differito al 31 marzo 2023 solo per le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023.

Infine, un'ulteriore proposta di riformulazione prevede di riassegnare al settore turismo i 30 milioni di sconti fiscali non utilizzati nel 2022, al fine di aumentarne la competitività e la sostenibilità. Queste modifiche al decreto Milleproroghe sono parte di un pacchetto di sessanta riformulazioni che verranno votate nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato.

In generale, queste modifiche al decreto Milleproroghe dimostrano l'impegno del governo e delle commissioni parlamentari per aiutare diverse industrie e settori, come il turismo e la costruzione, a superare le difficoltà causate dalla pandemia e a migliorare la loro competitività e sostenibilità.