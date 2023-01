Economia e Imprenditori virtuosi nel Mezzogiorno

Imprenditori virtuosi: C’è un Mezzogiorno che non si piange addosso e che ha fretta di diventare grande. Corre, innova, esporta. Un Sud che non ti aspetti, fatto di grandi e medie imprese che crescono come quelle del Nord. Non sono tante quanto potrebbero e dovrebbero essere ma non sono neanche pochissime. E, sorprendentemente, hanno performance perfino superiori a quelle delle più agguerrite concorrenti del Centro e del Nord.

Secondo i dati dell'ISTAT, le grandi e medie imprese industriali del Sud rappresentano il 25% del totale delle imprese industriali del Paese. Di queste, il 35% esporta i propri prodotti, e il 20% ha un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Inoltre, uno studio della Banca d'Italia ha evidenziato che le imprese del Mezzogiorno che esportano hanno un tasso di crescita del fatturato superiore rispetto alle imprese che non esportano.

Si tratta delle grandi e medie imprese industriali del Sud che, percepite e raccontate come eccezioni, sfidano geografia e luoghi comuni per affermarsi in Italia e all’estero con le caratteristiche dei campioni. Operano nei settori più diversi e sono accomunate dalla voglia matta di emergere, aumentare la dimensione aziendale, uscire dai confini nazionali o consolidare la presenza all’estero, migliorare l’organizzazione e la qualità dei prodotti.

In generale, le grandi e medie imprese del Sud stanno dimostrando di essere in grado di competere a livello nazionale ed internazionale, nonostante le difficoltà geografiche e infrastrutturali che spesso devono affrontare. Con una visione imprenditoriale lungimirante e una costante attenzione alla qualità e all'innovazione, queste aziende stanno dimostrando di essere una forza trainante per lo sviluppo economico del Mezzogiorno





