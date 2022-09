Economia: Le diverse tipologie di prestiti che propone Compass

Compass rappresenta una società finanziaria del gruppo Mediobanca, specializzata in credito al consumo, ormai ben consolidata sul mercato finanziario. Richiedere dei prestiti personali Compass rappresenta una delle migliori soluzioni, in modo da riuscire ad ottenere maggiore liquidità per i propri acquisti. La richiesta per le varie finanziarie per prestiti personali di Compass può essere effettuata sostanzialmente in due modalità differenti: online oppure in sede. Nonostante la possibilità quindi di poter effettuare la richiesta sul web, con la richiesta di un prestito personale per liquidità direttamente in filiale ci sono numerosi e notevoli vantaggi. Infatti si riceverà una consulenza dedicata da un esperto e tutte le informazioni in merito: con la giusta documentazione si riuscirà ad ottenere un prestito in un giorno, comodamente in sede Compass.

Formule flessibili per le finanziarie per prestiti personali

Grazie a Compass, sarà possibile richiedere con formule flessibili fino a 30.000 euro per prestiti personali per liquidità (o anche finalizzati a progetti di medio e lungo termine). La parziale personalizzazione e flessibilità di alcune tipologie di prestito che vengono offerte, permettono di definire importo delle rate (in alcune casi anche modificabile in seguito) e la durata precisa del finanziamento in questione.

Compass propone diverse tipologie di prestiti personali per pensionati, autonomi e lavoratori dipendenti. Per quanto concerne invece il prestito personale per stranieri, questo è concesso nel caso in cui il soggetto richiedente abbia un valido permesso di soggiorno e che risieda nel nostro paese da almeno un anno.

Andiamo quindi ad analizzare le quattro tipologie di prestito personale offerte da Compass.

Prestito Ottimo

Con questa proposta standard, si potranno richiedere fino a 30.000 euro, i quali saranno disponibili in un giorno in filiale (attraverso bonifico bancario o assegno) per aiutare a finanziare le tue operazioni e i tuoi progetti. Con la consulenza tecnica di un esperto verrà definita, di comune accordo, la durata del finanziamento e il conseguente importo delle rate di restituzione del prestito. Al fine di cautelarsi da spiacevoli situazioni avverse o rischi, Compass offre anche un programma di copertura assicurativa che pùò essere eventualmente aggiunto al piano Ottimo.

Prestito Total Flex

Rappresenta il prestito maggiormente flessibile dell'intera offerta Compass per le finanziarie per prestiti personali (sempre con presenza di un tetto massimo pari a 30.000 euro). Grazie a questo piano si potrà optare per la rata più conveniente, oltre che ad avere l'opportunità di diminuirne la cifra in qualsiasi fase del periodo di restituzione del finanziamento effettuato, in modo da avere più tempo. In "dotazione" con questa tipologia di prestito anche un'interessante opzione che permette di saltare una rata, per poi pagarla in un secondo momento, agevolazione sfruttabile però solo una volta all'anno. Infine l'estinzione anticipata totale dei pagamenti in soluzione unica non presenta costi aggiuntivi.

Prestito Jump

Grazie al piano di finanziamento Jump, come suggerisce il nome sarà possibile saltare il pagamento di una rata senza l'addebito di costi aggiuntivi, per un numero massimo di 5 volte (e comunque sempre esclusivamente opzione esercitabile una volta in un anno). Si potrà sfruttare questa possibilità solo previa semplice comunicazione dell'intenzione di saltare una rata prevista, che sarà inserita in coda nel programma di finanziamento.

Prestito Consolido

Questo particolare prestito personale è pensato per coloro i quali hanno già tipologie di finanziamento ancora aperte con altre società. Consolido permette di far confluire in un unico prestito tutti quelli in corso, in modo da avere alla fine una sola comoda scadenza mensile. Inoltre è permessa la dilazione del rimborso, come anche la richiesta di liquidità aggiuntiva per le proprie iniziative finanziarie.