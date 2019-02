Elezioni Abruzzo, commenta Salvini: "percentuali commoventi, sono felice"

ROMA, 11 FEBBRAIO - Nel corso di una conferenza stampa alla Camera, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini si è espresso in merito alle elezioni regionali abruzzesi: "Ringrazio abruzzesi per la dimostrazione di forza, coraggio, speranza. Sono felice perchè lavoro e concretezza paga".

"E' il secondo dato elettorale vero, da quando stiamo al governo. Indagini, minacce, giuri d'onore, possono inventarsi quello che vogliono ma realtà vince su realtà virtuale". "Ci sono percentuali commoventi, sono felice" ha continuato Salvini.

Inoltre, facendo riferimento anche ai magri risultati del M5s in Abruzzo, il vicepremier ha inoltre affermato: "Al governo non cambia niente, nessun cambio, nessun rimpasto, il lavoro continua".

Anche il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha commentato il risultato del voto abruzzese: "Sto vedendo adesso i dati, sono elezioni regionali di una Regione centrale, ma aspettiamo adesso di leggerli e le valutazioni che spettano ai vari esponenti delle forze politiche. Il dato mi sembra abbastanza chiaro, ma questo non cambia nulla per il governo centrale. Continuiamo a lavorare, non c'è nessun cambiamento all'ordine del giorno".

Federico Ferro

fonte immagine notiziedi.it