Elezioni Comunali Maida 2025: Salvatore Paone eletto sindaco al primo turno

MAIDA (CZ) – 26 maggio 2025 – Si sono conclusi gli scrutini delle elezioni comunali 2025 nel Comune di Maida, che hanno visto un’affluenza del 59,15%, in aumento rispetto al 55,18% della tornata precedente. A spuntarla è stato Salvatore Paone, sostenuto dalla lista Libertà E' Partecipazione, che ha ottenuto il 39,99% dei voti, pari a 1.159 preferenze.

Il nuovo sindaco di Maida è Salvatore Paone

Con una campagna incentrata sulla partecipazione civica e sulla valorizzazione del territorio, Salvatore Paone è riuscito a conquistare la fiducia dei cittadini sin dal primo turno.

Un risultato che non nasce dal caso: molti elettori hanno scelto di premiarlo ricordando il lavoro già svolto per la comunità, riconoscendogli coerenza, presenza costante sul territorio e interventi concreti a beneficio della popolazione. La sua elezione rappresenta una conferma di fiducia da parte di una Maida che non ha dimenticato il buono fatto in passato.

Al secondo posto si è classificato Francesco Dattilo, espressione della lista Un'Altra Maida E' Possibile, con 889 voti e il 30,68% delle preferenze. Poco distante, in terza posizione, Galdino Dario Amantea, sostenuto dalla lista Costruiamo Il Futuro, ha raccolto 850 voti, pari al 29,33%.

Una sfida decisa da pochi voti

La competizione è stata accesa fino all’ultimo. Lo scarto tra il secondo e il terzo candidato è stato di appena 39 voti, segno di un elettorato attivo e coinvolto, in cui ogni singola preferenza ha avuto un peso decisivo.

I dati ufficiali

CandidatoListaVotiPercentuale Salvatore Paone Libertà E' Partecipazione 1.159 39,99% Francesco Dattilo Un'Altra Maida E' Possibile 889 30,68% Galdino Dario Amantea Costruiamo Il Futuro 850 29,33%

Un'affluenza in crescita

Altro dato significativo è la crescita dell’affluenza, che ha toccato il 59,15%. Un segnale chiaro della volontà dei cittadini di essere parte attiva del cambiamento, o della continuità amministrativa.

