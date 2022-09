Elezioni Regionali 2021: Sebastiano Primerano, "Coraggio Italia", è presente nella locride!

BOVALINO (RC), 21 SET - Si è svolto domenica 19 settembre 2021, alle ore 18, in un’area attigua a Piazza Camillo Costanzo in Bovalino (Rc), l’appuntamento che il candidato di “Coraggio Italia”, Sebastiano Primerano, noto imprenditore locale del mondo alberghiero e della ristorazione aveva dato ai suoi concittadini ed a quelli dell’intero comprensorio della locride. Un bacino d’utenza molto vasto che spesso, purtroppo, non riesce a far emergere le sue enormi potenzialità imprenditoriali e di risorse umane di cui dispone.

L’occasione è stata propizia per un confronto franco e sincero con i cittadini che, in tanti, si sono avvicinati allo stand coloratissimo, allestito per raccogliere le tante necessità ed urgenze del territorio ad iniziare dalla problematica dei rifiuti e della sanità, tematiche sempre affrontate ma mai definitivamente risolte (vedi ospedale civile di Locri!). A ricevere i cittadini sotto il gazebo lo stesso Sebastiano Primerano che, con la sua rinomata garbatezza, ha ascoltato tutti i presenti dispensando parole di ottimismo per quella che sarà -se le urne lo confermeranno- la futura stagione politica calabrese. “Sin da ragazzo mi sono sempre impegnato in politica e soprattutto nel sociale nel quale credo molto -ha detto Primerano- un ambito a me particolarmente sensibile e caro. Ho deciso di candidarmi perché ho da subito creduto nel progetto politico del nostro punto di riferimento nazionale, Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria e di tutto lo staff dirigenziale nazionale tra i quali c’è il Sen. Gaetano Quagliarello ed il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, persone alle quali mi lega un forte sentimento di amicizia e di stima. Sono convinto, tra l’altro, che il momento delle parole è terminato…ora è il momento di agire! e per farlo bisogna essere fortemente motivati ed uniti per realizzare quel cambiamento che la Calabria intera, ed in particolare la locride, attendono da troppi anni”

Ricordiamo che Sebastiano Primerano (ex UDC) è esponente di spicco di “Cambiamo la Calabria”, movimento politico entrato nell’orbita di “Coraggio Italia” a sostegno della coalizione di centro destra con Roberto Occhiuto Presidente.

In un suo recentissimo intervento dal parterre reggino, nel corso della presentazione dei candidati, Primerano ha avuto modo di dire: “Se la questione meridionale rappresenta un problema per l’Italia, c’è un altro Sud che vive un’emergenza ancora più grave…la locride!”, parole forti che evidenziano un disagio sociale e civile che tutto il comprensorio sta vivendo da anni; un territorio che, tra l'altro, Primerano sente suo come fosse una seconda pelle, e dove la sfida diventa ancora più aspra e difficile da sostenere a causa delle croniche ed ataviche carenze in tema di infrastrutture, viabilità, porti ed aeroporti, trasporti, sanità ecc..

In tanti hanno visitato lo stand all’interno del quale è stato distribuito materiale promozionale e gadget per i bambini, uno stand che seppur defilato ha registrato ugualmente la presenza di tanti cittadini incuriositi dall’evento e che hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’unico candidato bovalinese “color fucsia”...Sebastiano Primerano!

(nella foto, da sx: il candidato Sebastiano Primerano; Santa Marte (Santa i Petra Kappa); l'Avv. Giuseppe Serranò (responsabile dipartimento giustizia regionale di FdI)

Pasquale Rosaci