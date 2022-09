Elezioni Regionali. Pippo Callipo chiama Tamburi risponde

VIBO VALENTIA 28 DIC - Tra il candidato presidente del centro sinistra ed il sindaco di San Basile una amicizia di lunga data. Tamburi: ho scelto di sostenere la Calabria che cerca riscatto ed esempio del saper fare

«Quando un amico di vecchia data, espressione della Calabria che sa fare e sa far funzionare le cose, ti chiama e ti chiede di candidarti insieme a lui per la rinascita della nostra splendida terra, uno come me che per questo ha sempre lottato e si è impegnato nel suo piccolo ad esercitare la voglia di riscatto della sua gente puntando al bello ed al positivo, non si può dire di no. Ecco perchè mi candido nel centro sinistra a sostegno di Pippo Callipo presidente della Regione Calabria.

Credo davvero che la sua passione e voglia di esercitare un movimento positivo per questa regione, che parte non da oggi ma da anni non sospetti, sia la forza giusta per contribuire allo scossone decisivo ed essenziale per la nostra splendida e controversa terra del Sud».





Vincenzo Tamburi, Sindaco di San Basile, spiega così le motivazioni che lo hanno spinto ieri sera a firmare l'accettazione della candidatura nella lista a sostegno del candidato presidente per le elezioni regionale del 26 gennaio 2020, Pippo Callipo.

«Abbiamo davvero bisogno di un uomo che sia espressione del saper fare, che abbia costruito con gli sforzi di una vita la sua attività imprenditoriale che da lustro alla regione intera, è simbolo di occupazione sana, all'avanguardia, che ha saputo dare unaprospettiva identitaria ad un territorio. La nostra amicizia parte da lontano e ci lega in maniera unica. Lui ha guardato a me, negli anni passati, come esempio di giovane amministratore da portare come esempio per i focus di riflessione che organizzava in giro per la regione, mentre io guardavo a lui come punta di diamante di un saper fare che è diventato emblema della Calabria migliore, che sa far parlare bene di se anche oltre i confini nazionali. Oggi quella che abbiamo davanti è una sfida importante per la nostra terra, che deve portare al reale cambiamento. Il segnale dato già nella composizione delle liste è sintono del fatto che Callipo sarà un presidente coraggioso, capace di scelte che guardano al bene comune e non all'interesse di parte».





Per lacomposizione delle liste - ha ribadito Callipo in queste ore - «sto scegliendo le energie migliori della Calabria per ridare slancio e vitalità alla nostra terra, puntando sulle positività espresse in tutti i campi per dare forza al sogno di cambiamento che i c alabresi chiedono da tempo».

Tamburi accettando la candidatura a sostegno del candidato presidente del centro sinistra ha ribadito la sua «stima e gratitudine ai compagni che hanno fatto ricadere su di me la scelta per esprimere la presenza socialista all'interno delle liste a sostegno di Callipo. Il mio impegno - ha ribadito Tamburi - sarà come sempre appassionato e dedicato alla forte rappresentanza del territorio dal quale provengo per esprimere attorno alla mia figura unità territoriale e attenzione ai bisogni e le speranze di questa parte di Calabria».