Sardegna. Elezioni Sindaco: seggi aperti in 28 Comuni. Al voto Cagliari, Sassari e Alghero

CAGLIARI, 16 GIUGNO - Seggi aperti in Sardegna per l'elezione del sindaco in 28 Comuni dell'Isola, tra i quali Cagliari, Sassari e Alghero. Quasi 400mila elettori, suddivisi in 482 sezioni, sono chiamati alle urne per la terza volta dall'inizio dell'anno dopo le Regionali di Febbraio e le Europee di fine maggio. Tre le città con popolazione superiore ai 15mila abitanti, che quindi potrebbero andare all'eventuale ballottaggio fissato per il 30 giugno, ci sono anche Monserrato e Sinnai, entrambe facenti parte della Città metropolitana di Cagliari.

Le amministrazioni al voto sarebbero dovute essere 29, ma nessuna lista è stata presentata ad Austis, in provincia di Nuoro, il cui Comune sarà guidato per la quinta volta consecutiva da un commissario nominato dalla Regione. Le urne resteranno aperte sino alle 23, mentre lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.