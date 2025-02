Elite Round Under 19: la Calabria ospita il torneo di qualificazione agli Europei. Tutti i dettagli

Italia-Lettonia a Crotone, Italia-Spagna e Francia-Italia a Catanzaro. A Cosenza le altre sfide

Sarà la Calabria il palcoscenico dell’Elite Round di qualificazione agli Europei Under 19, in programma dal 19 al 25 marzo 2025. Gli Azzurrini, campioni in carica, sfideranno Lettonia, Spagna e Francia per conquistare l'unico posto disponibile per la fase finale, che si disputerà in Romania dal 13 al 26 giugno.

La Nazionale Under 19, guidata dal Ct Alberto Bollini, esordirà mercoledì 19 marzo alle 17:00 contro la Lettonia, allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone. Successivamente, gli Azzurrini affronteranno la Spagna sabato 22 marzo alle 17:00 e la Francia martedì 25 marzo alle 15:00. Entrambe le sfide si giocheranno allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro.

Le restanti partite del girone si disputeranno presso il centro sportivo 'Real Cosenza', che ospiterà gli incontri Spagna-Francia, Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna.

Calabria al centro del calcio giovanile internazionale

L'Elite Round Under 19 rappresenta un nuovo appuntamento di prestigio per il calcio giovanile in Calabria, dopo che la regione ha già ospitato eventi importanti legati alle Nazionali italiane.

Nell’ottobre 2023, Cosenza è stata teatro del Round 1 di qualificazione agli Europei Under 17 Femminili e della sfida di Elite League Under 20 tra Italia e Polonia a Catanzaro. Ad aprile 2024, sempre a Cosenza, si è disputato Italia-Paesi Bassi, match valido per le qualificazioni a Women's EURO 2025.

L’ultima gara dell’Italia Under 20 a Crotone risale invece all’ottobre 2018, quando gli Azzurrini affrontarono il Portogallo, subendo una sconfitta per 2-1.

Calendario Elite Round Under 19 – Gruppo 5

Mercoledì 19 marzo

Ore 14: Spagna - Francia (Cosenza)

Ore 17: Italia - Lettonia (Crotone)

Sabato 22 marzo

Ore 14: Francia - Lettonia (Cosenza)

Ore 17: Italia - Spagna (Catanzaro)

Martedì 25 marzo

Ore 15: Francia - Italia (Catanzaro)

Ore 15: Lettonia - Spagna (Cosenza)

L’Italia Under 19 è pronta a difendere il titolo europeo e a conquistare un posto tra le migliori otto squadre del continente. La Calabria si conferma una terra di grande tradizione calcistica, pronta ad accogliere giovani talenti di livello internazionale.