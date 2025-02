ElleErre vola a Casa Sanremo con "Vuless Capì", fuori il 17 febbraio

ElleErre, uno dei talenti più promettenti della scena musicale italiana, torna con il nuovo singolo "Vuless Capì", in uscita il 17 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per l’etichetta Hopeland. La traccia sarà presentata in anteprima a Casa Sanremo, il prestigioso spazio dedicato alla musica e alla cultura, tra il 13 e il 14 febbraio 2025, in concomitanza con la kermesse musicale del Festival.

"Vuless Capì" racconta una storia d’amore mai concretizzatasi, una relazione rimasta sospesa nel limbo delle possibilità. Attraverso il testo intimo e diretto, ElleErre dà voce alle emozioni contrastanti di chi cerca risposte e significati in ciò che non è mai stato. Attraverso un intreccio di sonorità moderne e melodie evocative, il brano cattura l'essenza di quei legami che restano a metà strada tra sogno e realtà.

La produzione firmata da Lord Bart impreziosisce il brano, creando un sound che bilancia delicatamente la vulnerabilità delle emozioni con l’energia pulsante di arrangiamenti ricercati. Con questo singolo, ElleErre continua a definire la sua identità artistica, mescolando lirismo e sperimentazione sonora.

