Elon Musk cambia il logo di Twitter: Addio all'uccellino, benvenuta la X. Tutti i dettagli. Elon Musk ha annunciato il cambio del logo di Twitter, addio all'uccellino e benvenuta la X. La notizia è stata divulgata poche ore prima con l'affermazione che la piattaforma diventerà in grado di fornire tutto.

In una serie di tweet sul suo profilo, Musk ha condiviso le parole: «Presto diremo addio al marchio di Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini», confermando il suo intento di cambiare il logo del social media di cui è proprietario dallo scorso ottobre. Questo cambiamento era già stato suggerito nei giorni precedenti, ma la decisione non era stata ancora ufficializzata. Tuttavia, in queste ultime ore, è stato diffuso un breve video che mostra il nuovo logo: una X.

Come riportato dal Corriere della Sera, il fondatore di Tesla ha già modificato la ragione sociale di Twitter in X Corp, ed ha anche espresso l'intenzione di creare una super app, ispirandosi a WeChat in Cina. Non è la prima volta che Musk prova a cambiare il logo di Twitter; lo scorso aprile, l'uccellino era stato sostituito con l'immagine del cane Shiba Inu, simbolo della criptomoneta Dogecoin.

Ora sembra che la X diventerà ufficialmente il nuovo logo, e secondo i tweet di Musk, ciò potrebbe avvenire già domani. Al momento, tuttavia, l'uccellino bianco su sfondo azzurro è ancora presente, ma la sua permanenza sembra destinata a essere breve.