Emergenza alluvione: Bambino di due anni tratto in salvo dai Vvf a Villafranca, Forlì. I dettagli

Vigili del Fuoco mettono in salvo un bambino di due anni imprigionato in un edificio allagato. Il piccolo si trovava all'ultimo piano del palazzo. L'operazione di salvataggio nella frazione di Villafranca, nel forlivese

È stato necessario l'intervento di un elicottero. Forti piogge sono seguite a mesi di siccità che hanno prosciugato il suolo - dicono i meteorologi - riducendone la capacità di assorbire l'acqua.

Continua incessante il lavoro dei soccorritori per soccorrere le persone rimaste intrappolate in casa a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo l'Emilia-Romagna. In questo video si vedono i vigili del fuoco impegnati a Villafranca, frazione di Forlì, mentre mettono in salvo un bambino malato, prigioniero nella sua abitazione, situata in un piano alto di un edificio completamento allagato.

Le piogge torrenziali di questa settimana hanno devastato il versante orientale dell'Emilia-Romagna, provocando 300 frane, lo straripamento di 23 fiumi e il danneggiamento di 400 strade. 42 i comuni allagati. Il bilancio delle vittime è salito a 14.

È la seconda volta in questo mese che l'Emilia-Romagna viene colpita dal maltempo. Forti piogge sono seguite a mesi di siccità che hanno prosciugato il suolo - dicono i meteorologi - riducendone la capacità di assorbire l'acqua.