Emergenza a Ceppo Morelli: Roccia gigante colpisce la statale VCO, intervento rapido dei Vvf

Un masso di oltre un metro cubo trancia una condotta d'acqua, ma nessun danno alle persone: la pronta risposta dei soccorritori assicura la sicurezza.

Ieri mattina a Ceppo Morelli, nel VCO, si è verificato un evento che ha seminato paura: un masso di oltre un metro cubo è caduto sulla statale della Valle, precisamente a Campioli, vicino a Macugnagna. Nel suo impatto, il masso ha tranciato una condotta d'acqua collegata a una centralina elettrica, causando il riversamento di una grande quantità di acqua sulla strada.

Grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Verbania, l'area è stata messa in sicurezza, evitando danni a persone o proprietà. Fortunatamente, non ci sono segnalazioni di persone ferite. I Vigili del Fuoco hanno annunciato l'intenzione di effettuare verifiche strumentali sul versante interessato dal distacco per valutare ulteriori misure di sicurezza.