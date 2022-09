Emergenza Covd-19, Arcuri: firmato Ordinanza. Fissato prezzo mascherina € 0,50. Scarica Decreto PDF

ROMA, 26 APRILE Il Commissario straordinario per l'emergenza Covd-19, Domenico Arcuri, ha firmato l'Ordinanza n. 10/2020 che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683).



Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Roma, 26 aprile 2020 La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

