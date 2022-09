Emergenza. Premier Conte: dal 4 maggio cambierà il 'modello autocertificazione'

Fase 2, dal 4 maggio cambierà l’autocertificazione: sì a spostamenti per la visita ai familiari

ROMA, 26 APR - Nella fase 2 — di cui, il 26 aprile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato notizia — cambierà il meccanismo di autocertificazione.



Durante la «cabina di regia» tra ministri e scienziati, quello sul foglio di carta con nome, cognome, indirizzo e destinazione dello spostamento è stato uno dei temi più dibattuti: e alla fine a vincere è stata la linea secondo la quale l’autocertificazione resterà, per almeno due settimane.



La scelta — secondo diverse fonti — è motivata dal timore che gli italiani percepiscano l’allentamento delle misure come il «ritorno alla vita di prima», uno stato d’animo che potrebbe ripercuotersi drammaticamente sulla curva dei contagi. «L’autocertificazione è fondamentale», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. E il premier, in conferenza stampa, ha rincarato la dose: «Non possiamo permetterci di dire che si esce liberamente, non è un liberi tutti. Comprendiamo che questo regime restrittivo è limitante, ma deve esserci un motivo per spostarsi».



In sostanza, però, alle tre motivazioni che consentono ad ora gli spostamenti (comprovati motivi di lavoro, salute, o di necessità) se ne aggiunge una quarta: l’incontro con i congiunti. Si potrà, dunque, andare a casa di genitori e figli (sempre che abitino all’interno del territorio della Regione dove si vive) — senza organizzare «party familiari», ha specificato il premier, e comunque mantenendo le misure dis sicurezza —, ma non ancora organizzare cene con gli amici.

È del tutto probabile che cambi, dunque, anche il modulo di autocertificazione usato fino ad ora. (Corriere)

CLICCA QUI PER SCARICA IL NUOVO MODULO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE VALIDO FINO AL 4 MAGGIO 2020