Emergenza sanitaria-Covid-19: registrato un caso di positività nella locride (Careri)

Giornata movimentata anche a Bovalino (RC), a causa di un caso di Coronavirus che si è registrato nel Comune di Careri (RC), un paesino collinare a pochi chilometri di distanza da Bovalino marina. Secondo quanto si è appreso nel corso della giornata, si tratta di una donna, risultata positiva al primo tampone.

La signora in questione è una dipendente che lavora in un negozio ubicato all'interno di un noto Parco Commerciale situato sulla S.S.106 Jonica, ad un paio di chilometri dal centro paese. Per la signora, la Commissione Straordinaria che guida il piccolo comune pre-aspromontano ha disposto la misura dell’isolamento domiciliare di 14 giorni.

Nel frattempo, sono state attivate tutte le procedure del caso, tentando di risalire agli ultimi contatti avuti dalla persona contagiata al fine di poter individuare eventuali nuovi soggetti da isolare. Per questo motivo anche il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano ha firmato 7 ordinanze di quarantena, mentre il negozio presso cui la signora prestava servizio è stato chiuso in via precauzionale.

Di seguito riportiamo integralmente l'avviso urgente ed importante postato dal Sindaco di Bovalino (RC), Vincenzo Maesano, sul proprio profilo facebok:

AVVISO IMPORTANTE EMERGENZA COVID-19:

Cari concittadini a seguito della diffusione della notizia relativa alla positività al COVID-19 di una cittadina di un paese limitrofo al comune di Bovalino occorre precisare che:

- le ordinanze predisposte per le persone residenti sul nostro territorio comunale sono state effettuate, su proposta dell'ASP competente, in via PRECAUZIONALE in attesa dell'esito dei tamponi;

- l'esercizio commerciale interessato è stato chiuso dai titolari per effettuare la sanificazione;

- è stata disposta la sanificazione del centro commerciale ove ubicato l'esercizio commerciale, sia nelle parti comuni e sia nelle singole unità commerciale;

- la suddetta sanificazione verrà effettuata stanotte nel rispetto della normativa vigente in materia.

All'esito dei tamponi valuterò l'adozione di ulteriori misure restrittive a tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Infine, vi invito a rimanere sereni ma scrupolosamente attenti al rispetto delle vigenti disposizioni, anche regionali, per contrastare la diffusione del Covid-19.

Si ribadisce soprattutto l'uso obbligatorio della mascherina sia all'aperto e sia al chiuso.