Emergenza siccità: Wanda Ferro annuncia fondi per la Calabria

Siccità, Wanda Ferro (FDI): Dichiarazione stato d'emergenza e stanziamento fondi per la Calabria prova dell'attenzione del govern.

«Lo stanziamento di 6,9 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali deliberato dal Consiglio dei ministri per contrastare l’emergenza siccità in diversi territori della Calabria, dimostra ancora una volta l’attenzione del governo Meloni per i bisogni della regione»

È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), che prosegue:

«Il finanziamento, stanziato su proposta del Ministro per la protezione civile Nello Musumeci in seguito alla richiesta avanzata dalla Regione Calabria, serve a far fronte alle esigenze più immediate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di sei mesi, per la situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotone e dei comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia, in provincia di Cosenza»