Emilio, il successo di “Parla l’emozione”: in radio dal 7 marzo e boom di visualizzazioni video

Il cantante Emilio lancia un nuovo singolo tutto incentrato sul potere comunicativo delle emozioni, il cui titolo non a caso è “Parla l’emozione”. Il brano, contenuto nel suo primo album uscito lo scorso 19 dicembre e prodotto dalla casa discografica “La Mia Song”, porta la firma di Remo Elia, Luca Sala e Laura Pirrigheddu. Dal 7 marzo è possibile ascoltarlo in radio, ma è presente anche su tutte le piattaforme digitali.

Il videoclip correlato alla canzone e pubblicato sul canale ufficiale di Emilio sta ottenendo grandi riscontri, ha infatti superato il milione di visualizzazioni in pochissime settimane dalla pubblicazione.

Insieme alla voce e alla presenza di Emilio, nel video sono presenti Giulia Cellitti e Cristian Emanuele: i due ballerini interpretano a passi di danza il significato autentico del brano, la forza delle nostre emozioni amiche indispensabili e connaturate all’esistenza umana. A farla da cornice Anagni, la suggestiva città dei papi. La regia del video è a cura di Dario Zazzarino, già regista di altri videoclip di Emilio e molti altri artisti.

“Questa canzone parla di me, del mio mondo interno e di come vengo visto dalle persone che fanno parte della mia vita. Oggi ho capito che le emozioni, tutte, anche le spiacevoli hanno un senso. Sono nostre amiche e potenti alleate”, ci racconta Emilio. Il cantante, prosegue poi, sottolineando: “Ho imparato ad accoglierle e a domandare loro cosa mi vogliono comunicare, ad ascoltarle dal profondo”.

E non manca lo spazio dedicato ai ringraziamenti per il suo pubblico, in costante ascesa: “Sono commosso per gli apprezzamenti che sto ricevendo e felice perché molti identificano nelle mie canzoni parte del loro vissuto emotivo, ricevo parole di stima per la mia voce e per come interpreto i brani. A prescindere dagli sviluppi futuri, il mio sogno l’ho già realizzato: arrivare dritto al cuore delle persone, che sentitamente ringrazio”.

Luigi Cacciatori

Fonte immagine: Augusta Calabdrini Ph