Emozionante celebrazione per la Madonna del Soccorso a Monterosso Calabro: Migliaia di fedeli rinnovano la loro devozione

Migliaia di fedeli provenienti da tutto il circondario hanno rinnovato la propria devozione alla Madonna del Soccorso, co-patrona di Monterosso Calabro, i cui festeggiamenti si sono conclusi ieri sera. Fede e tradizione hanno scandito il Novenario, con celebrazioni e funzioni officiate dal parroco don Angelo Facciolo, da don Francesco Farina e da padre Carmelo Andreacchio.

I festeggiamenti sono culminati domenica, con la celebrazione solenne caratterizzata dalla presentazione dei “voti”, tipici dolci che i fedeli offrono alla Vergine per chiedere una grazia o per grazia ricevuta: in migliaia hanno sfilato in chiesa per portare le loro offerte, ricreando un’atmosfera emozionante e suggestiva.

Nel pomeriggio vi è stata la processione: la sacra effigie della Madonna del Soccorso è stata accompagnata per le vie del paese dalle autorità locali, dalle confraternite del SS. Crocifisso e del SS. Rosario e da un gran numero di monterossini; prima del rientro in chiesa vi è stata la tradizionale litania, che ha commosso i presenti. I festeggiamenti sono stati occasione di ritorno in paese di numerosi monterossini emigrati, che non hanno mancato di rendere omaggio alla Vergine e alle proprie radici.