Tempo di lettura: ~2 min

Emozionante «Sabato del Villaggio» dedicato al Caso Orlandi Pietro Orlandi e Laura Sgrò ripercorrono la vicenda di Emanuela

Un foltissimo pubblico ha fatto da cornice al Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme al terzo appuntamento della rassegna culturale Il Sabato del Villaggio.

Protagonisti dell’evento, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, e l’avvocato di famiglia Laura Sgrò, che hanno ripercorso sul filo dell’emozione il celebre caso di cronaca legato al rapimento della giovanissima cittadina vaticana. Durante la serata, Orlandi e Sgrò, in dialogo con Raffaele Gaetano, hanno regalato al pubblico un incontro ricco di colpi di scena su una vicenda che tra intrighi vaticani e servizi segreti italiani, Banda della Magliana e pedofilia, parziali ammissioni e reticenze rimane un puzzle di difficile soluzione. D’altra parte, con tenacia e coraggio, i due non hanno mai smesso di chiedere risposte alle istituzioni italiane e vaticane, superando ostacoli e delusioni. Con determinazione, hanno portato avanti iniziative legali, mediatiche e istituzionali per mantenere alta l’attenzione sul caso. La loro lotta è diventata un simbolo della ricerca della giustizia e della verità di fronte a poteri che spesso appaiono impenetrabili. Insomma, una totale immersione nella cronaca che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Un altro prezioso appuntamento, questo del Sabato del Villaggio con Pietro Orlandi e l’avvocato Laura Sgrò, che contribuisce una volta di più all’arricchimento culturale della nostra Regione.