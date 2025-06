Tempo di lettura: ~4 min

Enrico Casartelli presenta 'I tre gemelli imperfetti – Un viaggio nell’anima dell’imperfezione': un invito a scoprire la bellezza dell’imperfezione

Enrico Casartelli, autore e professionista dalle molteplici esperienze, annuncia con entusiasmo il lancio del suo nuovo romanzo, "I tre gemelli imperfetti – Un viaggio nell’anima dell’imperfezione" edito da Robin Edizioni. Con una scrittura intensa e profondamente introspettiva, quest’opera propone un viaggio emozionale all’interno della condizione umana, invitando i lettori a scoprire la forza che risiede nel riconoscere e abbracciare le proprie imperfezioni. Nel cuore del romanzo, tre personaggi – simboli della complessità e della contraddizione interne – si interrogano sul cambiamento. Tra le pagine, spicca una frase che racchiude il dilemma esistenziale dei protagonisti: "Per quale motivo dovrei cambiare? La comune domanda dei tre gemelli. Forse avrebbero fatto lo sforzo di scalfire qualche loro comportamento, ma di poco e di certo non in tempi brevi. Non potevano minimamente immaginare che la ricerca della verità sull’incidente dei genitori li avrebbe costretti a coalizzarsi per affrontare una lunga serie di indagini anche oltre Oceano." Questa citazione evidenzia come il percorso verso la verità e il cambiamento personale possa richiedere una trasformazione collettiva ed una resa dei conti con vecchie abitudini, aprendo la strada a una rinascita interiore. Casartelli, con la sua prosa evocativa, guida il lettore a esplorare il difficile sentiero dell’auto-miglioramento, in cui le resistenze al cambiamento si trasformano in opportunità di crescita.

Biografia dell’autore

Nato in Brianza nel 1955, abita in provincia di Como. Ha lavorato in una multinazionale americana per più di vent’anni ricoprendo differenti ruoli manageriali e commerciali nell’area dei servizi informatici e nella formazione. Attualmente è libero professionista, alterna attività commerciali con consulenza e docenza in marketing e comunicazioni web. Laureato in Ingegneria Elettronica è rimasto legato al mondo accademico, ambito per il quale ha tenuto interventi di Gestione Progetti ed è stato responsabile commerciale di Master post universitari. È autore di articoli in quotidiani online, blog e redattore per “AgoraVox” e “Radionoff”, (rubrica costumi, società e tecnologie). Ha pubblicato i romanzi “La vita in una conchiglia”, “Un nove corre in internet”, “Il vecchio ciliegio di Manhattan”, “Villa Sofia”, “La ribelle primavera del 2030”, “Condannato da Internet”, “Elly l’avatar delle emozioni”, “Diario di una donna in carriera” e “Berlino Est, 1989. Ricordi di una giovane libraia”.

"I tre gemelli imperfetti rappresenta per me un’esperienza personale e collettiva: un invito a riconsiderare la nostra capacità di cambiare, anche quando il cammino appare ostacolato da vecchie abitudini e resistenze interiori," afferma Casartelli. "Il romanzo è un inno alla forza del confronto interiore e alla possibilità di trasformare il dolore in crescita, anche quando significa affrontare verità scomode." Il nuovo romanzo si inserisce in un panorama letterario contemporaneo, dove l’esplorazione dell’identità e l’accettazione delle proprie fragilità sono tematiche centrali. Enrico Casartelli invita giornalisti, critici letterari e appassionati di narrativa a scoprire questo percorso emozionale e a condividere il viaggio verso una visione di sé più autentica.

Sinossi

Tre gemelli, due maschi identici in quanto monozigoti e una femmina, hanno caratteri e stili di vita totalmente differenti. Giorgio fin da bambino nutre una forte passione per la fisica e la scienza, e da quattro anni è un ricercatore molto apprezzato presso l’università di Pisa, ma fuori dal suo mondo fatto di complesse formule e algoritmi è un tipo alquanto imbranato, si muove in maniera goffa e non cura minimante il proprio aspetto. Chicco rappresenta il classico stereotipo basato sulla superficialità e sull’apparire. È molto assiduo sui social con la continua e disperata ricerca di “like”. Vive in periferia di Milano, ma finge di abitare in un lussuoso appartamento di City Life e cura in modo maniacale il proprio look. Per mantenersi lavora come meccanico nell’officina dello zio e approfitta di questa parentela per evitare le attività più gravose suscitando le ire dei colleghi. Sara è una consulente finanziaria di successo a Brooklyn. È ambiziosa, calcolatrice e spesso cinica pur di raggiungere i suoi obiettivi di fatturato. Il temperamento la porta a intrattenere con gli uomini solo relazioni brevi e superficiali. Dopo anni di reciproca indifferenza i gemelli si incontrano nella loro casa di Milano e decidono di investigare su un incidente stradale in cui i genitori persero la vita. Le indagini li porteranno a spostarsi a Boston, Manhattan per infine concludersi a Southampton, una cittadina dello stato di New York che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Nell’ostinata ricerca della verità, piccoli e grandi eventi colpiranno le singole vite svelando debolezze e segreti. Queste vicissitudini costringeranno le tre culture nelle loro peculiari diversità ad affrontarsi per cercare un filo di armonia che li possa unire; si raggiungerà altresì un limite oltre il quale ognuno sarà costretto a scalfire, anche profondamente, la propria personalità.

Notizia segnalata da: Annalina Grasso

