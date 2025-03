Enrico G pubblica il suo nuovo singolo “Pon Ci Pon” su Gas Records

Ascolta “PON CI PON” su Spotify >> http://tiny.cc/glbd001

Il dj/producer italiano Enrico G, pubblica il suo nuovo singolo dal titolo “Pon Ci Pon” su Gas Records (label di Alex Nocera). Il brano è disponibile dal 14 Marzo su tutte le piattaforme digitali.

“Pon Ci Pon” è una produzione Tech-House con un tocco Tribal, che racchiude tutti gli ingredienti necessari per animare e far ballare i club.



La traccia crea un'atmosfera Tech-House giocosa, arricchita da elementi elettronici e da campioni energici, insieme a un vocal incisivo pensato per la dancefloor.

Hi-hat veloci e ritmi dinamici, uniti a un synth Acid, elevano la potenza del brano, trasportando gli ascoltatori direttamente nel cuore della festa.

Enrico G commenta così il suo nuovo singolo “Pon Ci Pon”:

“Sono veramente contento del mio disco Pon Ci Pon e di averlo rilasciato su Gas.

Sono sicuro che questo disco coinvolgerà il pubblico che ha un forte legame con il mondo della notte”.

Enrico G è già al lavoro per la produzione dei suoi nuovi brani che non vede l’ora di far ascoltare, per trasportare sempre di più gli ascoltatori nel suo viaggio ricco di energia e in cui risalta la sua continua sperimentazione.

Segui ENRICO G

instagram.com/officialenricog

Spotify: http://tiny.cc/q92d001