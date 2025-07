Esodo Estivo 2025: piano Anas, cantieri sospesi e consigli per evitare il traffico

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Esodo Estivo 2025: bollino rosso in arrivo, piano ANAS per evitare il caos in autostrada

Cantieri fermi per facilitare le partenze: Anas sospende oltre 1300 interventi fino a settembre

Con l’inizio dell’esodo estivo 2025, Anas ha annunciato un piano straordinario per agevolare gli spostamenti lungo la rete stradale e autostradale italiana. Da oggi fino all’8 settembre, saranno sospesi o rimossi 1.348 cantieri, pari a circa l’81% di quelli attivi sul territorio nazionale. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità e ridurre al minimo i disagi causati dal traffico intenso previsto nei weekend di punta.

“Stiamo lavorando per garantire viaggi più sicuri e scorrevoli a milioni di automobilisti”, ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas.

Weekend da bollino rosso: le giornate critiche secondo Viabilità Italia

Viabilità Italia ha emesso un’allerta bollino rosso nei seguenti giorni:

Giovedì 25 luglio (pomeriggio)

(pomeriggio) Venerdì 26 luglio (mattina)

(mattina) Domenica 27 luglio (pomeriggio)

Si tratta del primo grande fine settimana di partenze, con migliaia di famiglie in viaggio verso le mete turistiche italiane.

Consigli utili per affrontare il viaggio estivo

Per evitare imbottigliamenti e viaggiare in sicurezza, ecco alcune buone pratiche da tenere a mente:

Scegli l’orario giusto

Parti nelle ore meno trafficate: prediligi le prime ore del mattino o la sera tardi, evitando le fasce centrali del giorno durante i weekend critici.

Controlla il traffico in tempo reale

Utilizza app come Google Maps, Waze o il portale stradeanas.it per monitorare le condizioni del traffico e verificare la presenza di eventuali lavori ancora in corso.

Fai pause frequenti

Soprattutto nei lunghi viaggi, fermarsi ogni 2-3 ore è fondamentale per evitare la stanchezza. Approfitta delle aree di sosta attrezzate lungo autostrade e statali.

Prepara l’auto

Controlla pressione gomme, livelli di olio e acqua, climatizzazione e documenti di bordo. Viaggiare con un veicolo in perfette condizioni migliora la sicurezza.

Dove trovare aggiornamenti ufficiali

Sito Anas

Viabilità Italia

CCISS – Viaggiare Informati

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti