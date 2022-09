Esplode bombola Gas in casa, strage sfiorata a Catanzaro “quartiere Santo Janni ”Foto"

CATANZARO, 8 LUG - Tanta paura a Catanzaro in località S.janni, per lo scoppio improvviso di una bombola in una abitazione. Il titolare di un negozio del luogo sentendo forte odore di gas proveniente dalla propria abitazione sita al piano superiore ha deciso di salire per capire l’origine.



Improvvisamente, per le cause si stanno effettuando i rilevi del caso, è stato colpito dalla deflagrazione che ha distrutto infissi e da una fiammata che lo ha ustionato in diverse parti del corpo.

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco della sede centrale di Catanzaro ed il personale del 118 che ha trasportato il malcapitato presso il nosocomio cittadino e i Carabinieri .

In aggiornamento