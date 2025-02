Esplosione in una palazzina nel Cuneese: un morto e diversi feriti, ipotesi fuga di gas

Esplosione a Martiniana Po: un morto e diversi feriti, ipotesi fuga di gas

Martiniana Po (Cuneo) – Una violenta esplosione ha scosso il centro di Martiniana Po, piccolo comune della provincia di Cuneo. Un uomo disabile ha perso la vita a causa delle gravi ustioni riportate, mentre altre persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni critiche.

Dinamica dell'esplosione e primi soccorsi

L'incidente si è verificato intorno alle 19:15, probabilmente a causa di una fuga di gas proveniente da una bombola. La deflagrazione ha causato il crollo parziale di un edificio su due piani, rendendo difficoltoso l'intervento dei soccorritori. L'uomo deceduto, rimasto intrappolato tra le macerie, non ha avuto scampo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di diverse unità della provincia di Cuneo, tra cui squadre provenienti da Saluzzo, Alba, Venasca e Barge. Dalla sede centrale di Cuneo è stato inviato il "carro crolli", un mezzo specializzato per il recupero e la messa in sicurezza di strutture pericolanti. A supporto delle operazioni di soccorso è arrivato anche il personale del nucleo Nbcr (Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico) e squadre specializzate in ricerca sotto le macerie.

Bilancio delle vittime e condizioni dei feriti

Oltre alla vittima, il bilancio dell'esplosione conta diversi feriti. Una donna di 63 anni, in condizioni critiche, è stata trasportata d'urgenza al Cto di Torino con l'elisoccorso. Altre due donne sono state ricoverate a Savigliano, una in codice giallo e l'altra in codice verde. Sei persone hanno riportato ferite lievi e sono state trattate sul posto o trasportate in ospedale per accertamenti.

Le unità cinofile e i droni dei vigili del fuoco hanno supportato le ricerche tra le macerie, mentre il personale del 118 ha monitorato lo stato di salute di tre persone che abitavano nelle vicinanze dell'edificio esploso.

Ipotesi sulle cause dello scoppio

Le indagini sono in corso per accertare l'esatta causa dell'esplosione. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di una fuga di gas, ma saranno necessari ulteriori rilievi per confermare questa teoria.

L'intera comunità di Martiniana Po è sotto shock per quanto accaduto. Il sindaco e le autorità locali hanno espresso vicinanza alle famiglie coinvolte, mentre i tecnici stanno valutando la sicurezza delle strutture adiacenti per scongiurare ulteriori rischi.

Conclusione

L'esplosione di Martiniana Po rappresenta una tragedia che ha colpito profondamente la comunità locale. Mentre i soccorritori continuano il loro lavoro tra le macerie, si attendono sviluppi dalle indagini per comprendere meglio la dinamica dell'incidente e prevenire future situazioni di rischio. Intanto, il pensiero va alle vittime e ai loro familiari, in un momento di grande dolore per l'intera provincia di Cuneo.