“Catanzaro, facciamo centro” in piazza Prefettura. Gennaro Calabrese e Anna Faragò

Due appuntamenti targati Esse Emme Musica a “Catanzaro, facciamo centro” in piazza Prefettura. Martedì 7 la comicità di Gennaro Calabrese, mercoledì 8 il concerto di Anna Faragò

CATANZARO, 6 LUG - Risate e buona musica sul palco in Piazza Prefettura a Catanzaro. Domani sera (martedì 7 luglio) e il giorno successivo (mercoledì 8 luglio), nell’ambito della programmazione della rassegna “Catanzaro, facciamo centro” organizzata dal Comune di Catanzaro, Assessorato al Turismo – assessore Alessandra Lobello -, insieme alla Pro loco presieduta da Filippo Capellupo, ci saranno rispettivamente il comico Gennaro Calabrese e la cantante Anna Faragò. Entrambe le serate sono il frutto di una sinergia tra la direzione artistica della rassegna di Francesco Iaconantonio, e la Esse Emme Musica che cura i tour dei due artisti.

Si comincerà quindi martedì alle 21.00 con il simpaticissimo Gennaro Calabrese, calabrese di cognome e di fatto. Il comico dai natali reggini, si alterna da anni tra la nostra terra e Roma, facendo delle imitazioni la sua arma vincente. Anche avvocato, è la voce degli “Sgommati” di Sky1, ma lo abbiamo potuto vedere anche in tante trasmissioni Rai e Mediaset, da Made in Sud a Tikitaka, Mattina in Famiglia, Buona Domenica, Domenica In, per citarne qualcuno. In questi ultimi giorni, inoltre, nei panni del premier Giuseppe Conte, Calabrese è, insieme a Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi, protagonista del simpatico video “Non abbandonateci”, un inconsueto appello in rappresentanza dei professionisti dello spettacolo, non abbastanza tutelati in questo periodo di stop obbligatorio dovuto alla emergenza sanitaria.

Si proseguirà mercoledì, sempre alle 21.00, sempre in piazza Prefettura, con il concerto di Anna Faragò con quella che è di fatto la prima data in assoluto del nuovo tour della cantante catanzarese. Reduce dall’ottimo riscontro ottenuto con la partecipazione al programma televisivo “All together now”, Anna Faragò ha da poco pubblicato in rete il video del suo ultimo singolo, “Niente di importante”, scritto da Marco Petriaggi e diretto da Samuele Cervo, che sarà il brano simbolo del tour.