Estate e animali: abbandono punito con ritiro patente (Video)

Abbandono degli animali: la Polizia di Stato lancia la campagna estiva, previste sanzioni e sospensione della patente

ROMA – Con l’estate alle porte e milioni di italiani pronti a partire, la Polizia di Stato rilancia una campagna di sensibilizzazione contro una piaga che si ripete ogni anno: l’abbandono degli animali domestici. Il messaggio è chiaro e diretto: "Hai già programmato le vacanze? E al tuo amico a quattro zampe, ci hai pensato?"

Abbandonare un animale non è solo un atto crudele, ma un reato punito dal Codice Penale, con sanzioni severe e la sospensione della patente previste anche dal nuovo Codice della Strada.

Un pericolo per tutti: animali e automobilisti

Un animale abbandonato, disorientato in mezzo alla strada, non è soltanto una vittima, ma anche un potenziale pericolo per la circolazione stradale. Sono numerosi i casi di incidenti gravi causati da cani o gatti lasciati in autostrada o in zone trafficate. Per questo motivo, la legge prevede multe salate, procedimenti penali e il ritiro della patente.

L’appello social della Polizia di Stato

La campagna è stata rilanciata anche attraverso il profilo Facebook ufficiale della Polizia, dove si insiste sul concetto che non esistono scuse: se non puoi portare con te il tuo animale, esistono alternative etiche come pensioni specializzate o affidamenti temporanei. Ma abbandonarlo è sempre inaccettabile.

Non è un gesto di leggerezza: è un crimine

La legge parla chiaro. L’abbandono di animali è un reato punibile con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda fino a 10.000 euro. E ora, con l’aggiornamento del Codice della Strada, si aggiunge anche la sospensione della patente di guida per chi mette a rischio la vita altrui con comportamenti del genere.

Cosa possiamo fare noi cittadini?

Organizzarsi per tempo: trova soluzioni sicure e dignitose per il tuo animale prima di partire.

Sensibilizzare: condividi la campagna della Polizia di Stato sui social.

Segnalare: se assisti a un caso di abbandono, chiama immediatamente le forze dell’ordine.

L’amore non si abbandona

Chi abbandona un animale, abbandona un legame di fiducia. E ogni estate, purtroppo, migliaia di cani e gatti finiscono per strada a causa dell’irresponsabilità umana. La legge ora punisce con più forza, ma la vera soluzione è la coscienza civile.

