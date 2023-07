Estate in Festa a Catanzaro-Lido: 40 appuntamenti per un'estate indimenticabile ecco il programma ufficiale

Il vento dell'estate su Catanzaro-lido / più di 40 appuntamenti, uno ogni due giorni, che fanno della marina il centro di gravita' permanente della costa jonica / eventi di punta i concerti di venuti, Cammariere, Bastianich, Orchestraccia, Amakora', il Magna Graecia Film Festival, la novità assoluta del festival degli aquiloni, le rassegne "Sapore di Mare", "Porto al sud", "Schermi", "Armonie D'arte"





Il vento dell’estate spira forte a Catanzaro Lido dove, tra oggi e la fine di agosto, si terranno una quarantina di eventi – grandi e piccoli – praticamente quasi uno al giorno e, in più di un’occasione, anche più eventi al giorno.

E’ il grande sforzo organizzativo compiuto dal Comune per rendere attrattiva la Marina nel periodo-clou della stagione balneare. Considerando anche le manifestazioni già svoltesi (le ouverture delle rassegne “Schermi” con Caccamo ed Eman e “Porto al sud” con Antonio Padellaro), si può dire che Lido sarà per quarantacinque giorni una sorta di “centro di gravità permanente” per tutta la costa jonica.

Gli eventi di punta saranno sicuramente le sette serate del Magna Grecia Film Festival (ci saranno tra gli altri il premio Oscar Susan Sarandon e Sergio Castellitto), i concerti di Mario Venuti, Sergio Cammariere e Joe Bastianich, Orchestraccia, la novità assoluta del Festival degli Aquiloni, la rassegna “Sapore di mare” al porto, gli appuntamenti di “Porto al sud” e di “Armonie d’arte”. A tutto ciò si aggiungeranno i festeggiamenti della Madonna di Porto Salvo (concerto Amakorà, processione a mare, spettacolo pirotecnico), le escursioni in bici tra cultura e ambiente promosse da Artemide, le regate veliche, altra novità importante. Musica, cinema, libri, spettacoli, cultura, festival, eno-gastronomia: ci saranno appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Da segnalare anche la novità del bike sharing dall’area Teti, l’attrazione del trenino del mare, il booksharing in alcuni lidi.

Diventa utile proporre il programma di tutti gli eventi già calendarizzati, a cui potrebbero aggiungersene altri a sorpresa nei prossimi giorni.





Venerdì 14 luglio

Bike Tour “Riscopri Lido” – ore 19,30 – partenza da Area Teti

Domenica 16 luglio

“Schermi” – ore 19,30 – lungomare di Giovino – Miraya Experience – Onda Calabra- Alessio Praticò

Sabato 22 luglio

Regata Velica – – Area del Porto

Domenica 23 luglio

Regata Velica – Area del Porto

Bike Tour – “Riscopri Lido” – ore 19,30 – partenza da Area Teti

Lunedì 24 luglio

“Event & Food” – incontri con gli scrittori - Nando Dalla Chiesa – ore 19 – Parco Gaslini

Martedì 25 luglio

“Event & Food” – incontri con gli scrittori -Viviana Verbaro – ore 19 – Parco Gaslini

Giovedì 27 luglio

Festival degli Aquiloni – tutta la giornata – Spiaggia di Giovino

Venerdì 28 luglio

Festival degli Aquiloni – tutta la giornata – Spiaggia di Giovino

Bike Tour – “Riscopri Lido” – ore 19,30 – partenza da Area Teti

Sabato 29 luglio

Serata inaugurale del Magna Graecia Film Festival – dalle ore 21 – Area del Porto

Festival degli Aquiloni – tutta la giornata – Spiaggia di Giovino

Amakorà in concerto – ore 21 – piazzale della Chiesa di Madonna di Porto Salvo

Domenica 30 luglio

Processione della Madonna a Mare – dalle ore 17

Spettacolo pirotecnico in onore della Madonna di Porto Salvo – dalle ore 24

Seconda serata del Magna Graecia Film Festival – dalle ore 21 – Area del Porto

Martedì 1 agosto

Terza serata del Magna Graecia Film Festival – dalle ore 21 – Area del Porto

Mercoledì 2 agosto

Quarta serata del Magna Graecia Film Festival – dalle ore 21 – Area del Porto

Giovedì 3 agosto

Quinta serata del Magna Graecia Film Festival – dalle ore 21 – Area del Porto

“Event & Food” – incontri con gli scrittori - Piero Bevilacqua – ore 19 – Parco Gaslini

Venerdì 4 agosto

Sesta serata del Magna Graecia Film Festival – dalle ore 21 – Area del Porto

Sabato 5 agosto

Serata finale del Magna Graecia Film Festival – dalle ore 21 – Area del Porto

“Event & Food” – incontri con gli scrittori - Domenico Dara – ore 19 – Parco Gaslini

Domenica 6 agosto

Bike Tour – “Riscopri Lido” – ore 19,30 – partenza da Area Teti

Mercoledì 9 agosto

Armonie d’arte – Sepe le Moko – Daniele Sepe al sassofono – ore 22 - Area Giovino

Giovedì 10 agosto

Giornata inaugurale della rassegna “Sapore di mare” – Area Porto

Fiera eno-gastronomica e Sagra del Tonno

Spettacolo musicale “Tamurriata nera” – ore 21 – Area Porto

Venerdì 11 agosto

“Sapore di mare” - Concerto di Mario Venuti – ore 21 – Area del Porto

Fiera eno-gastronomica e Sagra del Cuoppo

Bike Tour – “Riscopri Lido” – ore 19,30 – partenza da Area Teti

Sabato 12 agosto

“Sapore di mare” - Concerto di Sergio Cammariere – ore 21 – Area del Porto

Fiera eno-gastronomica e Serata della Degustazione

Domenica 13 agosto

“Sapore di mare” - Concerto di Joe Bastianich e la Terza Classe – ore 21 – Area del Porto

Fiera eno-gastronomica e Sagra del morzello di baccalà e del baccalà alla ghiotta

Lunedì 14 agosto

Serata conclusiva di “Sapore di mare” - Concerto dell’Orchestraccia– ore 21 – Area del Porto

Fiera eno-gastronomica e Serata della Degustazione

Spettacolo pirotecnico dall’Area del Porto

Venerdì 18 agosto

“Event & Food” – incontri con gli scrittori -Elvira Fratto – ore 19 – Parco Gaslini

Sabato 19 agosto

“Event & Food” – incontri con gli scrittori -Giuseppe Aloe – ore 19 – Parco Gaslini

Domenica 20 agosto

Armonie d’arte – Una preghiera in mare – suite di musica e teatro con Stefania Rocca – ore 22 – Area Giovino

Bike Tour – “Riscopri Lido” – ore 19,30 – partenza da Area Teti

Martedì 22 agosto

“Event & Food” – incontri con gli scrittori -Maurizio Amendola – ore 19 – Parco Gaslini

Mercoledì 23 agosto

“Event & Food” – incontri con gli scrittori - Annarosa Macrì – ore 19 – Parco Gaslini

Venerdì 25 agosto

“Event & Food” – incontri con gli scrittori -Enzo Ciconte – ore 19 – Parco Gaslini

Domenica 27 agosto

Bike Tour – “Riscopri Lido” – ore 19,30 – partenza da Area Teti

Venerdì 1 settembre

“Event & Food” – incontri con gli scrittori - Antonella Lattanzi – ore 19 – Parco Gaslini