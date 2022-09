Europa league: cade il Milan in casa con il Lille, vincono Roma e Napoli

ROMA, 5 NOV - Finisce il giovedi di Europa League con due vittorie e una sconfitta scrosciante del Milan. I rossoneri dopo un primo tempo equilibrato nei primi 20 minuti, cadono sotto i colpi di Yusuf Yazici, autore di una splendida tripletta. Segna su rigore, ma anche su azione per ben due volte, annientando il Milan di Pioli che cade dopo ben 24 partite consecutive. Vincono invece Roma e Napoli, rispettivamente contro Cluji e Rjieka. I giallorossi vincono 5-0 contro i rumeni del club Cluji, in una serata in cui si scatena il talento di Mayoral, autore di una strepitosa doppietta.



Le altre reti di Pedro, Mikhitarian e del difensore Ibanez. Straordinaria la prova della squadra di Fonseca, ora in testa alla classifica. Vince per la seconda volta anche il Napoli di mister Gattuso che passa 2-1 in rimonta. Ancora tre punti dopo quelli conquistati a San Sebastian contro la Real Sociedad.

I partenopei passano con le reti di Demme e con una autorete, conquistando così la testa del proprio girone. Seconda vittoria consecutiva in campo esterno per la squadra di De Laurentiis. Da segnalare che le tre italiane impegnate in coppa hanno tutte una buona situazione di classifica. Il Milan con la sconfitta di stasera perde però la testa del proprio girone.



I rossoneri dovranno ora pensare al campionato, visto che domenica dovranno vedersela con l'Hellas Verona di Juric, una squadra che in genere riesce a dare il meglio di sè contro le grandi del nostro campionato. Settimana molto negativa per le milanesi che tornano a casa con due sconfitte contro avversari certamente di assoluto livello, ossia Real Madrid e Lille. La qualificazione di tutte le squadre impegnate nella competizione resta comunque aperta. Tuttr le squadre impegnate ogni tre giorni hanno dimostrato di poter cadere e recuperare, indipendentemente dagli interpreti in campo. I protocolli Uefa sembrano reggere, anche in un momento tragico in cui la pandemia sembra galoppare in tutta Europa, diventata ormai epicentro e fulcro del contagio. Nonostante questo, "the show must go on", perchè in fondo il calcio, resta pur sempre una forma di spettacolo.