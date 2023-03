Europa League. Friburgo-Juventus, Allegri: "Era importante passare" le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti

Europa League. Friburgo-Juventus, Allegri: "Era importante passare, ma nel secondo tempo troppi errori" le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti

Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria di Friburgo e la qualificazione ai quarti di Europa League: "La cosa importante era passare il turno, ma non possiamo fare un secondo tempo così. Abbiamo sbagliato e subìto troppo, dobbiamo migliorare perché non può succedere". Chiesa è tornato al gol: "Ho chiesto scusa ai tifosi perché voglio aiutare la squadra e negli ultimi due anni non ci sono riuscito. Anche adesso non sto benissimo, ma lavoro per dare il massimo

Gioia per il passaggio del turno, ma qualcosa da ridire soprattutto per come è stato affrontato il secondo tempo. Dopo la vittoria della Juventus sul Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e la qualificazione ai quarti, Massimiliano Allegri è soddisfatto a metà: "La cosa più importante era passare il turno - ha detto l'allenatore bianconero a Sky Sport -, abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, ma quando si è in superiorità numerica bisogna fare scelte migliori. Serve gestire meglio la palla, portare gli avversari nella propria metà campo, invece, un po' per caratteristiche e un po' perché abbiamo abbassato l’attenzione, ci siamo creati qualche difficoltà. Per loro essere in dieci non cambiava niente, alzavano la palla, a noi invece bastava tenere il pallone per non subire queste situazioni e creare azioni da gol. Non lo abbiamo fatto".

"Bene i gol di Vlahovic e Chiesa, ma non possiamo fare un secondo tempo così"

Allegri ha poi parlato del ritorno al gol di Vlahovic e Chiesa: "Sono contento per loro sotto l'aspetto psicologico, però io devo guardare la prestazione della squadra e bisogna migliorare assolutamente perché non possiamo fare questi errori nel secondo tempo, così non va bene. Avere questi due giocatori in condizione a livello mentale è un bel segnale, ma io guardo il nostro secondo tempo. Penso che bisogna solo migliorare perché abbiamo subìto troppo e rischiato troppe volte, questo non deve succedere".

Europa League, le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti

La Juventus elimina il Friburgo e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Missione compiuta anche dalla Roma: fuori la Real Sociedad. Ecco le avversarie che potrebbero trovare nel sorteggio in programma questo venerdì alle ore 13 (diretta Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it)





JUVENTUS (Italia)

Andata ottavi di finale: JUVENTUS-Friburgo 1-0

Ritorno ottavi di finale: Friburgo-JUVENTUS 0-2





ROMA (Italia)

Andata ottavi di finale: ROMA-Real Sociedad 2-0

Ritorno ottavi di finale: Real Sociedad-ROMA 0-0





MANCHESTER UNITED (Inghilterra)

Andata ottavi di finale: MANCHESTER UNITED-Betis 4-1

Ritorno ottavi di finale: Betis-MANCHESTER UNITED 0-1

FEYENOORD (Olanda)

Andata ottavi di finale: Shakhtar-FEYENOORD 1-1

Ritorno ottavi di finale: FEYENOORD-Shakhtar 7-1

SIVIGLIA (Spagna)

Andata ottavi di finale: SIVIGLIA-Fenerbahce 2-0

Ritorno ottavi di finale: Fenerbahce-SIVIGLIA 1-0





BAYER LEVERKUSEN (Germania)

Andata ottavi di finale: BAYER LEVERKUSEN-Ferencvaros 2-0

Ritorno ottavi di finale: Ferencvaros-BAYER LEVERKUSEN 0-2





UNION SAINT GILLOISE (Belgio)

Andata ottavi di finale: Union Berlino-UNION SG 3-3

Ritorno ottavi di finale: UNION SG-Union Berlino 3-0





SPORTING LISBONA (Portogallo)

Andata ottavi di finale: SPORTING-Arsenal 2-2

Ritorno ottavi di finale: Arsenal-SPORTING 4-6 (dopo i rigori)