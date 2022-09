Europa League: l'Inter piega il Lugodorets, vince la Roma

MILANO, 27 FEBBRAIO 2020- L'Inter batte in rimonta il Lugodorets e vince 2-1 in un San Siro vuoto a causa del match a porte chiuse per via delle disposizioni e misure di contenimento del Coronavirus. I nerazzurri vanno sotto al minuto 26 del primo tempo, poi trovano il pari al minuto 32 con Biraghi. Barella al minuto 39 va vicino al gol ma poi lo trova Romelu Lukaku al minuto 42, che da due passi schiaccia di testa su assist di Sanchez, per poi ribadire sulla corta respinta sempre di testa.

Nella ripresa la squadra nerazzurra abbassa i ritmi, e sostituisce Lukaku con il giovane Esposito. Conte si arrabbia per i ritmi blandi, e però tutto si incanala verso ritmi da allenamento. Il Lugodorets ci prova, ma non riesce a impensierire i nerazzurri, che passano il turno senza alcun problema. Passa anche la Roma che vince di misura e ringrazia Kluivert per il gol segnato. Ora ci sarà il sorteggio e Roma e Inter sperano in un accoppiamento benevolo. Sarà cosí?