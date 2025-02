Europa League, Roma-Porto 3-2: Mister Ranieri "Se fossi entrato negli spogliatoi, avrei fatto Casamicciola" (Video)

Europa League: Roma-Porto 3-2, Ranieri carica la squadra: "Pellegrini deve lottare. Bilbao o Lazio? Non ho preferenze"





ROMA - Una serata di emozioni all'Olimpico con la Roma che supera il Porto per 3-2 in una partita che sembrava già chiusa sul 3-1, ma che un errore in fase di costruzione ha riaperto, portando tensione negli ultimi minuti. Claudio Ranieri, sempre diretto e sincero, non nasconde la sua frustrazione per i momenti di leggerezza, ma difende il carattere della squadra.





Ranieri: "Non sono entrato negli spogliatoi, avrei fatto Casamicciola"

Alla domanda sull'errore in fase di costruzione che ha portato al secondo gol del Porto, Ranieri non si trattiene:

"Sì, perché stai vincendo 3-1, ho fatto dei cambi per far correre chi era fresco, ma non si può vedere tutta quella gente che va all'assalto con la Bonetta. Non sono entrato negli spogliatoi perché se entravo facevo Casamicciola... impazzisco quando prendiamo gol, mi dispiace tantissimo perché la gara era stata bella e gagliarda."

L'analisi del tecnico è precisa: il problema non è solo tecnico, ma di mentalità. La squadra, dopo il terzo gol, avrebbe dovuto amministrare meglio il vantaggio, evitando rischi inutili. Ranieri sottolinea l'importanza di "essere squadra" e "sapere cosa fare in campo".





Dybala decisivo, ma resta in dubbio per la prossima

Nonostante non fosse al meglio, Paulo Dybala ha illuminato la serata con due gol magistrali. Ranieri non ha dubbi sul suo valore:

"Paolo ha fatto due gol che sono state due meraviglie, si è preso la squadra in braccio e ha illuminato la serata."

Tuttavia, il tecnico giallorosso ha ammesso qualche preoccupazione sulle condizioni fisiche dell'argentino:

"Ieri, tirando in porta, ha sentito un leggero fastidio. Non l'abbiamo forzato e vedremo domani se sarà recuperabile per lunedì o per la prossima."





Pellegrini sotto la lente: "Voglio vederlo lottare su ogni palla"

Durante la conferenza stampa, Ranieri è stato chiaro su ciò che si aspetta da Lorenzo Pellegrini:

"Gli ho detto: 'Voglio vedere che lotti su ogni palla'. Non gli devo insegnare nulla tecnicamente o tatticamente, è un ragazzo d'oro e corre tanto, ma voglio che quando prende una botta resti in piedi. Non mi piace quando cade anche se potrebbe resistere. Voglio di più da lui."

Un messaggio forte e chiaro, che richiama Pellegrini a una maggiore grinta e tenacia, elementi che Ranieri ritiene fondamentali per guidare la squadra.





Sorteggio Europa League: "Bilbao o Lazio? Non ho preferenze"

Con la qualificazione agli ottavi ormai certa, la domanda sul sorteggio del prossimo avversario era inevitabile.

Ranieri risponde con diplomazia ma anche con lucidità tattica:

"Sono due grandi squadre, non ho preferenze. La Lazio ha il vantaggio di non dover viaggiare, ma entrambe sono avversarie toste."

Una risposta che dimostra il rispetto per entrambe le potenziali rivali, ma anche la consapevolezza della forza della sua Roma.





La legge dell'Olimpico e la crescita mentale della squadra

Sotto la guida di Ranieri, la Roma ha mostrato un'inedita solidità casalinga, un fattore che ha fatto emergere personalità e fiducia nei giocatori.

"I ragazzi devono ricordarsi di dove erano due mesi fa e ora possono farlo con un sorriso sulle labbra. Se manteniamo questo equilibrio, possiamo fare grandi cose."

Un chiaro invito a non perdere l'umiltà e a mantenere alta la concentrazione anche lontano dall'Olimpico, dove l'asticella si alza ulteriormente.





Conclusioni

La Roma esce vittoriosa dall'Olimpico, ma con una lezione preziosa: chiudere le partite e non abbassare mai la guardia. Ranieri è stato impietoso nel sottolineare gli errori, ma ha anche mostrato orgoglio per il carattere e la qualità espressa in campo. La qualificazione agli ottavi è un traguardo importante, ma la strada è ancora lunga e il tecnico romano lo sa bene.

Ora lo sguardo è rivolto al sorteggio di Europa League. Bilbao o Lazio? La risposta di Ranieri è stata diplomatica, ma il messaggio è chiaro: la Roma è pronta a lottare contro chiunque.