Evento centenario Don Milani: il Comune dona una insegna all’IC Don Milani-Sala.

Una intera comunità in festa per celebrare il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. L'istituto catanzarese che porta il suo nome ha dato vita ad un evento davvero singolare ideando un Recital – un’opera originale dal titolo “La parte migliore dell’umanità” - che ha visto coinvolte le classi in uscita dei tre ordini di Scuola. Ma non solo. L’evento ha, non soltanto celebrato, ma incarnato lo spirito di Don Lorenzo Milani che auspicava che tutta la comunità del territorio supportasse la Scuola e, quindi, avesse a cuore il futuro. L’I CARE di Don Milani ha preso vita: presenti, accanto alla DS – Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca – le famiglie dei suoi amati studenti, le attività commerciali e non del territorio e le autorità dell’amministrazione comunale – il Sindaco Nicola Fiorita; il vice-sindaco Giusy Iemma; l’Assessore all’Istruzione Donatella Monteverdi; il Presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco e il Consigliere Gregorio Buccolieri. Particolarmente significativo il momento del dono dell’insegna alla Scuola Secondaria: una insegna bellissima la cui consegna rappresenta e palesa, tra l’altro, la piena collaborazione istituzionale fra l’Istituto Don Milani-Sala e l’Amministrazione Comunale. Ancora, momenti di allegria e commozione hanno accompagnato i presenti al Recital: una grande soddisfazione per la DS De Luca, promotrice dell’evento, ogni giorno in cammino, unitamente con il suo team, per applicare e dare vita concretamente al grande insegnamento di Don Milani. Nel vedere una intera comunità unita e festante per celebrare Don Milani e la Scuola, si può affermare davvero che la strada è quella giusta.