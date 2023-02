Evento Formativo CO.RI.S.S. Progetto Resalio - I.C. Casalinuovo Catanzaro Sud

Grande successo per l’evento formativo messo in atto dalla Cooperativa CO.RI.S.S., partner del progetto “Resalio - percorsi di resilienza per la fuoriuscita dai circuiti della violenza”, di cui Fondazione Città Solidale è Capofila. L’evento si è tenuto venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 11:00, presso l’ IC Casalinuovo-Catanzaro Sud ed ha visto il coinvolgimento attivo di tutti gli insegnanti della scuola primaria e di circa 240 alunni.

La mattina di formazione è stata introdotta, per un indirizzo di saluti, dalla Professoressa Silvana Voci, referente di progetto per l’istituto. Ha poi preso la parola il Dott. Vincenzo Maesano, coordinatore delle attività progettuali per la cooperativa CO.RI.S.S., il quale ha ringraziato gli alunni per la corposa partecipazione all’evento e ha sottolineato che l’istituto Casalinuovo è un luogo sicuro, grazie alla presenza dello Sportello di ascolto, attivo da Ottobre 2022. “È un supporto concreto- afferma il dott. Maesano - che offre la possibilità di denunciare episodi di bullismo, cyber-bullismo e violenza di genere, nonché di avere un sostegno psicologico reale nel contrastare fenomeni gravissimi che sempre più affliggono il difficile percorso di crescita dei ragazzi. La prevenzione è di fondamentale importanza e tutto ciò potrà avvenire grazie all’azione integrata degli insegnanti e al coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi stessi.”

La formazione, riguardante appunto le tematiche della violenza di genere, del bullismo e del cyber-bullismo ha visto il coinvolgimento di due esperti: la Dott.ssa Rossella Fusaro, assistente sociale e coordinatrice della casa di accoglienza per donne in difficoltà “Domus”- della Cooperativa CO.RI.S.S. di Melissa e la Dott.ssa Giovanna Abbruzzino Avvocato.

Il progetto vede coinvolti come partner anche il comune di Borgia, di Girifalco, di Gasperina e l’IC Casalinuovo- Catanzaro Sud ed è finanziato grazie al contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia.