F1 Bahrain, i risultati delle Qualifiche: pole straordinaria di Piastri, Leclerc e Antonelli in 2ª fila. Male Verstappen e Hamilton

SAKHIR – Oscar Piastri non sbaglia un colpo. Quando c'è da colpire, l’australiano della McLaren è sempre pronto a sfruttare ogni occasione: nel GP del Bahrain 2025, firma una pole position da urlo con il tempo di 1:29.841, unico pilota a scendere sotto l’1:30 e a centrare così la sua seconda partenza al palo in carriera, dopo quella conquistata in Cina.

La griglia di partenza del GP Bahrain vede Piastri davanti a un solido George Russell, secondo con la Mercedes a +0.168, ma mai realmente in grado di impensierire la MCL39 sul giro secco. Russell conferma comunque la sua crescita come riferimento interno a Brackley.

Una seconda fila tutta da sogno: Leclerc e Antonelli protagonisti

In seconda fila troviamo un sorprendente Charles Leclerc, autore di una qualifica pulita ed efficace, seguito dal baby prodigio Kimi Antonelli, che chiude con appena 0.038 secondi di distacco dal monegasco. Il giovane talento italiano continua a impressionare nella sua stagione da rookie, mettendo pressione già da ora a compagni e rivali più esperti.

Gasly da applausi, Norris si smarrisce

La sorpresa vera arriva però da Pierre Gasly, quinto con una Alpine finalmente competitiva sul giro secco. Il francese precede addirittura il compagno di squadra di Piastri, Lando Norris, che delude ancora: un errore nel primo settore lo relega in sesta posizione dopo aver mostrato un ottimo passo nelle FP3.

Verstappen in crisi, Hamilton affondato

Settime e ottave posizioni per Max Verstappen e Carlos Sainz, con l’olandese furioso via radio per l’instabilità della sua Red Bull RB21. Ma è Lewis Hamilton a vivere forse la giornata più difficile: solo nono, il britannico incassa la sua peggior qualifica da quando guida per Ferrari, beffato ironicamente da Carlos Sainz... ora in Williams.

Chiude la top 10 un solido Yuki Tsunoda con l’altra Red Bull, davanti a Jack Doohan e Isack Hadjar, anche loro brillanti interpreti del Q2.

Griglia di partenza GP Bahrain 2025 – Top 10

Griglia di partenza GP Bahrain 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 1:29.841

George Russell (Mercedes) – 1:30.009

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:30.175

Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:30.213

Pierre Gasly (Alpine) – 1:30.216

Lando Norris (McLaren) – 1:30.267

Max Verstappen (Red Bull) – 1:30.423

Carlos Sainz (Williams) – 1:30.680

Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:30.772

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:31.303

Jack Doohan (Alpine) – 1:31.245

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:31.271

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:31.886

Esteban Ocon (Haas) – s.t.

Alexander Albon (Williams) – 1:32.040

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 1:32.067

Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:32.165

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 1:32.186

Lance Stroll (Aston Martin) – 1:32.283

Oliver Bearman (Haas) – 1:32.373

Appuntamento a domani: si corre alle 17

Il weekend in Bahrain entra nel vivo: domenica alle ore 17 italiane il semaforo si spegnerà per dare il via al quarto GP della stagione 2025. Una gara che si preannuncia imprevedibile e ricca di colpi di scena, considerando quanto sia corta la distanza tra i primi otto in griglia.

Sarà la conferma definitiva del talento di Piastri? Vedremo il primo podio di Antonelli? Oppure Max e Lewis riusciranno nella rimonta? Lo scopriremo tra poche ore, ma intanto una cosa è certa: la F1 2025 continua a regalarci spettacolo puro.