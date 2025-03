Ferrari domina la Sprint Race in Cina con Hamilton: Leclerc fatica, Norris sprofonda

F1 GP Cina, Sprint Race: Hamilton trionfa con la Ferrari. Leclerc solo quinto, Norris affonda

Shanghai – Lewis Hamilton torna a brillare e lo fa con la Ferrari, conquistando la prima Sprint Race della stagione sul circuito di Shanghai. Un successo che segna una svolta: è la prima volta che la Rossa vince una Sprint da quando questa formula è stata introdotta. Ma la vera notizia è la rinascita del campione britannico, che alla seconda gara in rosso risponde con i fatti alle critiche. Un colpo da maestro, sul circuito cinese, davanti a Oscar Piastri e Max Verstappen.

Il successo arriva al termine di una Sprint Race impeccabile, condotta con intelligenza e cuore. Hamilton scatta bene dalla mini-pole del venerdì – ottenuta grazie a una strategia perfetta della Ferrari e all’errore tattico delle McLaren – e difende con decisione la posizione su Verstappen alla prima curva. Poi, gestisce le gomme con maestria, evitando il graining e mantenendo un ritmo costante che lo porta a tagliare il traguardo con quasi 7 secondi di vantaggio su Piastri. Un dominio che lancia un messaggio chiaro in vista della gara lunga: Lewis c’è, e questa Ferrari può sognare.

Leclerc in ombra: «Non ero al livello di Lewis»

Dietro a Hamilton, la lotta è serrata. Piastri dimostra solidità, Verstappen fatica con il passo gara e chiude terzo. Quarto Russell, bravo a sorprendere Charles Leclerc al via. Il monegasco finisce quinto e ammette: «Un punto buttato. Non avevo il ritmo e non sono riuscito a passare George. So che qui avrei faticato, ma devo ritrovare fiducia».

Un’amarezza che pesa, soprattutto considerando che la Ferrari sembra finalmente in grado di lottare per il vertice. Ma la Sprint ha confermato un elemento chiave: partire davanti è essenziale. Alle 8 del mattino (ora italiana), i piloti torneranno in pista per le qualifiche ufficiali del GP di domenica.

Norris, da incubo: solo ottavo

Male anche Lando Norris, protagonista di una partenza disastrosa che lo relega nel cuore del gruppo. L’inglese della McLaren non riesce a risalire e chiude ottavo, alle spalle del giovane talento italiano Kimi Antonelli, autore di una gara solida e senza sbavature. «Puoi avere anche la macchina migliore – ha commentato Hamilton nel post gara – ma se ti metti nei guai da solo, alla fine la paghi».

Hamilton: «Roma non è stata costruita in un giorno»

Nel post gara, un Hamilton sereno ma determinato parla già da leader: «Non sento la pressione. Voglio vincere, ma dobbiamo fare un passo alla volta. Roma non è stata costruita in un giorno. È una maratona, e oggi abbiamo fatto un bel passo avanti».

Parole da veterano, ma anche da uomo nuovo. Il feeling con la Ferrari sta crescendo e oggi, finalmente, se n’è avuta la prova. Dal muretto, il team principal Frederic Vasseur lo elogia in diretta radio: «Hai fatto un ottimo lavoro, grandissima gestione delle gomme». Una carezza che vale più di mille parole.

Sprint Race Cina 2025 – Ordine di arrivo (Top 10)

Hamilton (Ferrari) – 30'39''965 Piastri (McLaren) +6''889 Verstappen (Red Bull) +9''804 Russell (Mercedes) +11''592 Leclerc (Ferrari) +12''190 Tsunoda (Racing Bulls) +22''288 Antonelli (Mercedes) +23''038 Norris (McLaren) +23''471 Stroll (Aston Martin) +24''916 Alonso (Aston Martin) +38''218

Classifica piloti dopo la Sprint

Norris – 26 pt Verstappen – 24 pt Russell – 20 pt Antonelli – 14 pt Albon – 10 pt Hamilton / Piastri – 9 pt Leclerc / Stroll – 8 pt

Classifica costruttori dopo la Sprint

McLaren – 35 pt Mercedes – 34 pt Red Bull – 24 pt Ferrari – 17 pt Williams – 19 pt

La vittoria nella Sprint Race di Shanghai non è solo un successo momentaneo, ma potrebbe rappresentare l’inizio di qualcosa di più grande. Hamilton ha fatto vedere che, anche con una macchina nuova, è ancora il pilota da battere. Domenica si torna in pista per il GP della Cina: se questa è la premessa, ci sarà da divertirsi.