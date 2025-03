F1 GP d'Australia: Norris trionfa davanti a Verstappen, Ferrari in crisi

Melbourne, caos e spettacolo nella prima gara della stagione

Il Gran Premio d'Australia 2025 si chiude con il trionfo di Lando Norris su McLaren, che conquista la sua prima vittoria stagionale davanti a Max Verstappen su Red Bull. Sul podio anche George Russell con la Mercedes, mentre la Ferrari archivia un esordio da dimenticare: Charles Leclerc solo ottavo, Lewis Hamilton decimo.

Un GP caotico e ricco di colpi di scena

L'Albert Park di Melbourne ha regalato una gara ad altissima tensione, segnata da numerosi ritiri e sorprese inaspettate. Oltre ai protagonisti sul podio, spicca il quinto posto del giovane italiano Kimi Antonelli, al debutto con la Mercedes, che ha impressionato per costanza e gestione della gara.

Sul fronte dei ritiri, pesanti le defezioni di Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) e Liam Lawson (Red Bull), così come quelle di Gabriele Bortoleto (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Jack Doohan (Alpine). Incidenti e problemi tecnici hanno reso la corsa imprevedibile fino all'ultima curva.

Norris festeggia, Ferrari preoccupa

Lando Norris si gode una vittoria meritata, frutto di una gestione perfetta della strategia e di una McLaren veloce e affidabile. "Un sogno che si avvera! La macchina era perfetta, e il team ha fatto un lavoro straordinario", ha dichiarato il pilota britannico a fine gara.

Dall'altra parte del box Ferrari, invece, si respira aria pesante. Leclerc, ottavo, ha faticato per tutta la gara, mentre Hamilton non è mai riuscito a trovare il giusto passo e si è dovuto accontentare della decima posizione. Un avvio di stagione deludente che fa scattare il primo campanello d'allarme a Maranello.

Classifica finale del GP d'Australia

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Alex Albon (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Sauber) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari)

La Formula 1 riparte quindi con un esordio elettrizzante, con McLaren e Red Bull già protagoniste e Mercedes in crescita. Per Ferrari, invece, c'è molto lavoro da fare in vista del prossimo appuntamento. Il Mondiale è appena iniziato, ma le prime gerarchie sembrano già delinearsi.