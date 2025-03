F1 GP di Australia: Norris in pole, sorpresa Tsunoda-Albon. Verstappen solo terzo

L'attesa per il Gran Premio d'Australia si è infiammata dopo una sessione di qualifiche ricca di colpi di scena. Lando Norris, al volante della McLaren, ha conquistato la pole position con un tempo di 1'15"096, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri di soli 84 millesimi di secondo. Una prestazione brillante per il team britannico, che dimostra di essere competitivo su un circuito storico come l'Albert Park di Melbourne.

Piastri: "Felice per il risultato, ma potevo fare meglio"

Grande entusiasmo anche per Oscar Piastri, idolo di casa, che scatterà dalla seconda posizione:

"Abbastanza felice, è fantastico iniziare l'anno in prima fila. Abbastanza soddisfatto di come sono andate le qualifiche, ma non abbastanza in Q3. È una stagione lunga, quindi è un buon inizio. Forse ho lasciato un po' di margine, ma sono contento di essere in prima fila e di aver iniziato bene".

Un risultato che conferma la crescita della McLaren, capace di tenere testa alla Red Bull e alle altre scuderie di vertice.

Verstappen: "Terzo posto accettabile, vedremo con il bagnato"

Max Verstappen, campione del mondo in carica, si è dovuto accontentare del terzo tempo, a oltre tre decimi dalla pole di Norris. Il pilota olandese ha riconosciuto le difficoltà incontrate in questo weekend:

"È andata bene, ieri è stata una giornata piuttosto dura, quindi oggi mi tengo il terzo posto. I giri sono emozionanti, c'è una buona aderenza e alcune curve veloci. Con il bagnato possono succedere cose folli, e qui può essere piuttosto scivoloso, ma è lo stesso per tutti, quindi vedremo cosa succederà domani".

Una dichiarazione che lascia intendere quanto l'incognita meteo potrebbe giocare un ruolo cruciale nella gara di domenica.

Tsunoda e Albon sorprendono, Ferrari in ombra

Se la McLaren ha brillato e la Red Bull ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà, la vera sorpresa della sessione di qualifiche è stata rappresentata da Yuki Tsunoda e Alexander Albon. Il giapponese della Racing Bulls ha conquistato un sorprendente quinto posto, mentre il pilota della Williams si è piazzato sesto, confermando i progressi del team di Grove.

Delusione, invece, per la Ferrari. Charles Leclerc partirà settimo, mentre Lewis Hamilton, nel suo primo anno con il Cavallino, si è fermato all'ottavo posto. Carlos Sainz, sulla Williams, ha chiuso decimo, dietro anche all'Alpine di Pierre Gasly.

La griglia di partenza del GP di Australia

Lando Norris (McLaren) – 1'15"096 Oscar Piastri (McLaren) – +0"084 Max Verstappen (Red Bull) – +0"385 George Russell (Mercedes) – +0"450 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – +0"574 Alexander Albon (Williams) – +0"641 Charles Leclerc (Ferrari) – +0"659 Lewis Hamilton (Ferrari) – +0"877 Pierre Gasly (Alpine) – +0"884 Carlos Sainz (Williams) – +0"966

Attesa per la gara: battaglia aperta e variabile meteo

Con una griglia di partenza così serrata, il GP di Australia promette scintille. La McLaren sembra

avere il passo per giocarsi la vittoria, ma Verstappen resta un avversario temibile, pronto a sfruttare ogni occasione. Le condizioni meteo potrebbero essere determinanti, rendendo il tracciato insidioso e favorendo colpi di scena.

Non resta che attendere il semaforo verde per scoprire chi conquisterà il gradino più alto del podio a Melbourne.