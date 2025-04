F1 GP Giappone 2025: Verstappen imperatore di Suzuka, McLaren sul podio. Leclerc 4°, Antonelli nella storia

Suzuka (Giappone), 6 aprile 2025 – Max Verstappen torna a comandare il Mondiale di Formula 1 con un'altra prestazione da incorniciare.



Nel Gran Premio del Giappone 2025, terza tappa del calendario F1, il campione olandese ha dominato a Suzuka, tenendo testa per 53 giri alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente secondo e terzo al traguardo.

Una vittoria costruita con precisione chirurgica fin dal sabato, quando Verstappen ha conquistato la pole position.



Domenica, con la pista ancora umida dopo la pioggia notturna, ha gestito il passo gara alla perfezione, neutralizzando ogni tentativo di attacco delle due papaya car.

Ferrari ai piedi del podio, Antonelli fa la storia

La Ferrari resta ai margini della gloria.



Charles Leclerc chiude al quarto posto, distante oltre 16 secondi dal vincitore, mentre Lewis Hamilton, autore di una strategia differente con gomma dura, non è mai riuscito a essere competitivo, chiudendo settimo.

In mezzo alle due Rosse si sono inserite le Mercedes: George Russell in quinta posizione e Andrea Kimi Antonelli, sesto, ma protagonista assoluto di giornata.



Il giovane talento italiano è stato in testa alla gara per dieci giri, stabilendo il nuovo record come pilota più giovane di sempre a condurre una gara di Formula 1, battendo per tre giorni proprio Verstappen.



Una pagina di storia scritta con classe.

La cronaca del GP del Giappone 2025: il dominio Red Bull, l'assalto McLaren e l'exploit Mercedes

Il semaforo si spegne puntuale alle 7:00 italiane.



Verstappen scatta bene e mantiene la testa della corsa, seguito da Norris e Piastri.



Leclerc è quarto, Hamilton ottavo.



Le posizioni si stabilizzano in attesa del primo pit stop o di un possibile ritorno della pioggia, che però non arriverà.

Le strategie si intrecciano: Russell rompe gli indugi al giro 19, seguito da Piastri, Norris e Verstappen.



In pit lane è duello ruota a ruota tra Max e Lando, ma l'olandese ha la traiettoria interna e tiene la posizione.



Intanto, in testa passano Antonelli e Hamilton, che non si sono ancora fermati.

Al giro 31, Hamilton si arrende alla Spoon Curve e rientra ai box.



Un giro dopo anche Antonelli effettua la sua sosta, rientrando sesto e precedendo Hamilton.



Davanti tornano le stesse gerarchie: Verstappen davanti a Norris e Piastri, con Leclerc sempre quarto ma mai realmente in lotta per il podio.

Nel finale i tre leader si avvicinano: Piastri spinge Norris, ma l'inglese non riesce ad attaccare Verstappen.



Il #1 della Red Bull è perfetto e si prende la seconda vittoria stagionale, rafforzando la sua leadership in classifica.

Ordine di arrivo del GP del Giappone 2025

Max Verstappen – Red Bull



Lando Norris – McLaren (+1.423s)



Oscar Piastri – McLaren (+2.129s)



Charles Leclerc – Ferrari (+16.097s)



George Russell – Mercedes (+17.362s)



Andrea Kimi Antonelli – Mercedes (+18.671s)



Lewis Hamilton – Ferrari (+29.182s)



Isack Hadjar – Racing Bulls (+37.134s)



Alexander Albon – Williams (+40.367s)



Oliver Bearman – Haas (+54.529s)



Antonelli, da promessa a realtà: un futuro che è già presente

A Suzuka, Kimi Antonelli ha fatto più di una semplice comparsa.



Ha mostrato lucidità, grinta e visione, gestendo bene la leadership temporanea e chiudendo in zona punti davanti a un mostro sacro come Hamilton.



A soli 18 anni, il talento bolognese è entrato ufficialmente nei libri di storia della F1.



E non sembra intenzionato a fermarsi qui.

Classifica piloti F1 dopo il GP del Giappone 2025

