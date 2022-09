F1, GP Olanda: Verstappen vince a Zandvoort. Leclerc 5°, Sainz 7°

Bellissimo spettacolo sul circuito di Zandvoort, GP d’Olanda tredicesimo appuntamento del Mondiale F1. Super Max Verstappen in Red Bull, padrone di casa qui, vince il Gran Premio dove è rimasto in controllo quasi sempre. Torna così leader del mondiale in attesa dell’appuntamento di Monza.

2° un ottimo Lewis Hamilton, che ci ha provato davvero fino alla fine ma nulla ha potuto contro la perfezione del binomio Verstappen-Red Bull.

3° Valtteri Bottas, che negli ultimi giri ha rischiato il disastro da un punto di vista strategico, prendendosi il punto addizionale del giro veloce. Sarebbe stata una follia, ma un Pit-stop lampo di Hamilton gli ha permesso di riprenderselo nel corso dell’ultimo giro.

Doppiate addirittura le Ferrari, con Leclerc che finisce 5° e Sainz 7°.

Classifica 2021

Pos. Pilota Punti Vitt. Podi

1

L. Hamilton

Mercedes

202.5

4

9



2

M. Verstappen

Red Bull

199.5

6

9



3

L. Norris

McLaren

113

0

3



4

V. Bottas

Mercedes

108

0

6.





6

C. Sainz Jr.

Ferrari

83.5

0

2.



7

C. Leclerc

Ferrari

82

0

1



8

D. Ricciardo

McLaren

56

0

0



9

P. Gasly

AlphaTauri

54

0

1



10

E. Ocon

Alpine

42

1

1



11

F. Alonso

Alpine

38

0

0



12

S. Vettel

Aston Martin

35

0

1



13

Y. Tsunoda

AlphaTauri

18

0

0



14

L. Stroll

Aston Martin

18

0

0



15

G. Russell

Williams

13

0

1



16

N. Latifi

Williams

7

0

0



17

K. Raikkonen

Alfa Romeo Racing

2

0

0



18

A. Giovinazzi

Alfa Romeo Racing

1

0

0



19

M. Schumacher

Haas

0

0

0



20

N. Mazepin

Haas

0

0

0





In aggiornamento