F1 Miami, impresa storica: Antonelli conquista la sua prima pole nella Sprint. Leclerc solo sesto

Il giovane pilota italiano firma un giro perfetto e si prende la scena a Miami: battuti Piastri, Norris e Verstappen.

Ferrari in difficoltà con Leclerc sesto e Hamilton settimo.

Il 18enne emiliano porta la Mercedes davanti a tutti nelle qualifiche del sabato: battuti Piastri e Norris.

Verstappen 4°, Hamilton 7°.

MIAMI – Sotto il sole della Florida, la Formula 1 scrive una nuova pagina di storia: Kimi Antonelli, talento emiliano classe 2006, ha conquistato la sua prima pole position in carriera, firmando il miglior tempo nelle qualifiche della Sprint Race del Gran Premio di Miami.

Un giro perfetto, un mix di talento e sangue freddo che lo ha portato in cima alla classifica con un crono di 1'26"482.

Alle sue spalle, le due McLaren di Oscar Piastri (+0"045) e Lando Norris (+0"100), entrambe vicinissime al giovane pilota Mercedes.

Quarto tempo per Max Verstappen, staccato di oltre due decimi (+0"255), a conferma di un weekend finora più complicato del previsto per la Red Bull.

Quinta posizione per l'altra Mercedes di George Russell (+0"309), mentre la Ferrari si ferma in sesta posizione con Charles Leclerc (+0"326), seguita dalla settima piazza di Lewis Hamilton (+0"548).

Completano la top ten Alex Albon (8° a +0"711), Isack Hadjar (9° a +1"061) e Fernando Alonso, decimo a +1"308.

Una griglia compatta nei primi posti, che promette scintille nella gara Sprint in programma domani.

“È stata una qualifica molto intensa, l'ultimo giro è stato eccezionale, mi è venuto tutto naturalmente.

Sono molto felice”, ha dichiarato un emozionatissimo Antonelli ai microfoni nel post-sessione.

“Domani sarà bello partire dalla prima fila – ha aggiunto – non vedo l’ora di vedere come andrà la Sprint e poi anche la qualifica”.

Un risultato che fa rumore, non solo per l'età del pilota, ma anche per il contesto: Antonelli si conferma come uno dei prospetti più promettenti della nuova generazione, e lo fa alla guida di una Mercedes in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione altalenante.

La Sprint race di domani sarà il primo banco di prova reale per capire se il giovane emiliano potrà trasformare questa pole in una vittoria, ma intanto il paddock è già in fermento: la Formula 1 potrebbe aver trovato una nuova stella.

Tutto il programma del GP di Miam

Sabato 3 maggio

Ore 16.20: F1 Academy – Qualifiche Ore 17.15: Paddock Live Ore 18: F1 – Sprint Ore 19: Paddock Live Ore 20.50: F1 Academy – Gara 1 Ore 21.50: Paddock Live Ore 22: F1 – Qualifiche Ore 23.15: Paddock Live Ore 23.45: Paddock Live Show



Domenica 4 maggio