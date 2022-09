F1, SF 1000, Ferrari, niente panico

MODENA, 24 FEB - L'analisi delle simulazioni sul passo gara non vede così in difficoltà la SF-1000

La prima sessione di test invernali si è conclusa senza squilli per la Ferrari, che ha anzi inviato a Maranello una power unit che ha costretto Sebastian Vettel ad uno stop in pista nell’ultima mattinata di test di venerdì. Nel 2019 il tedesco al termine della prima giornata di prove si era sbilanciato parlando di ‘perfezione’ riguardo alla SF90, dodici mesi dopo l’approccio degli uomini in rosso nei confronti della prima sessione di test si è dimostrato radicalmente cambiato.



La SF-1000 non ha mai spinto alla ricerca delle prestazioni sul giro singolo, i rilevamenti GPS relativi alle velocità della power unit lo dimostrano così come un ulteriore indice è il fatto che Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo C39 equipaggiata dalla power unit Ferrari sia stato nettamente più veloce di Vettel e Leclerc.