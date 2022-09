F1 Silverstone. Hamilton pole. Ferrari, Leclerc 4° Vettel 10°

I risultati delle Qualifiche del GP di Gran Bretagna 2020 di Formula 1 a Silverstone. Ecco tempi, classifica e griglia di partenza.

Sono andate in archivio le Qualifiche di F1 del GP Gran Bretagna 2020. La pole position è stata conquistata da Lewis Hamilton, che ha fatto un tempo stratosferico di 1’24″303.

Prima fila tutta Mercedes che viene completata da Valtteri Bottas, che accusa oltre 3 decimi di ritardo rispetto al compagno. Seconda fila con la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc. Ottimo piazzamento per il pilota monegasco, che però attende l’esito dell’investigazione per unsafe release in Q3.

In terza fila troviamo Lando Norris su McLaren e Lance Stroll su Racing Point. Dietro ci sono Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, che precedono Esteban Ocon e Sebastian Vettel.

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha commesso un errore nell’ultimo settore, altrimenti avrebbe potuto essere un po’ più avanti. Un weekend complicato per lui, che nelle prove libere ha dovuto fare i conti con diversi problemi alla sua Ferrari SF1000.

F1 GP Silverstone 2020, Qualifiche: tempi, classifica e griglia di partenza

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:24.303

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.313

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +1.022

4 Charles LECLERC Ferrari +1.124

5 Lando NORRIS McLaren +1.479

6 Lance STROLL Racing Point+1.536

7 Carlos SAINZ McLaren+1.662

8 Daniel RICCIARDO Renault +1.706

9 Esteban OCON Renault +1.906

10 Sebastian VETTEL Ferrari +2.036

11 Pierre GASLY AlphaTauri

12 Alexander ALBON Red Bull Racing

13 Nico HULKENBERG Racing Point

14 Daniil KVYAT AlphaTauri

15 George RUSSELL Williams

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team

20 Nicholas LATIFI Williams