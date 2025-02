F1. Svelata la Ferrari SF-25: un debutto spettacolare a Londra

F1: La Ferrari SF-25 debutta a Londra in un evento spettacolare

La nuova livrea della Rossa stupisce: tonalità più scura e design aerodinamico rivisitato

Londra si tinge di rosso per l’attesissimo unveiling della Ferrari SF-25. La O2 Arena, gremita di spettatori, ha ospitato una serata evento senza precedenti per celebrare i 75 anni della Formula 1. Un mix perfetto di spettacolo, tecnologia e glamour ha caratterizzato l'evento organizzato da Liberty Media, con l’obiettivo di rendere il circus automobilistico sempre più vicino al grande pubblico.

Ferrari SF-25: un cambiamento radicale

Tra le protagoniste della serata, la nuova monoposto di Maranello ha catturato l’attenzione per un design completamente rinnovato. La SF-25 si distingue per l’abitacolo più arretrato, pance più slanciate ed estreme e una livrea inedita: addio al tradizionale "rosso corsa", sostituito da una tonalità più scura, tendente al bordeaux, con una finitura opaca che ne migliora l’aerodinamica.

Uno show senza precedenti per la F1

Curata da esperti del settore come Brian Burke e Stufish Entertainment Architects, la serata "F175 - Live" ha rappresentato un punto di svolta nel modo di presentare la Formula 1. Oltre alla Ferrari SF-25, sono state svelate le monoposto di tutti i 10 team in griglia per la stagione 2025, che prenderà il via in Australia (Albert Park, 14-16 marzo). Sul palco si sono esibiti artisti di fama internazionale, tra cui Machine Gun Kelly, Kane Brown e i Take That, mentre il comico Jack Whitehall ha animato l’evento con la sua ironia.

Hamilton, ovazione per il nuovo pilota Ferrari

L’applausometro ha raggiunto il picco quando Lewis Hamilton è salito sul palco. Il sette volte campione del mondo, alla sua prima apparizione pubblica da pilota Ferrari, ha mostrato grande entusiasmo: "È un sogno guidare per il Cavallino, non vedo l’ora che arrivi il primo GP". Al fianco di Charles Leclerc, l’obiettivo è chiaro: riportare la Ferrari al titolo mondiale, che manca dal 2008.

Un nuovo format che divide il pubblico

Con 20.000 spettatori presenti e biglietti che, nel mercato del reselling, hanno raggiunto cifre esorbitanti, l’evento ha suscitato qualche perplessità. L'eccessiva spettacolarizzazione e il forte focus commerciale hanno sollevato critiche, anche da parte di piloti come Max Verstappen, che in una diretta streaming aveva ironizzato: "Spero di essere malato quella settimana".

L’equilibrio tra sport e intrattenimento resta un tema caldo. Da una parte, Liberty Media punta a rendere la F1 un fenomeno globale, sempre più accessibile; dall’altra, i puristi temono una perdita di autenticità. Per gli appassionati, ora, l’attenzione si sposta sui primi test ufficiali, in programma a Sakhir, Bahrain, dal 26 al 28 febbraio.