Calciomercato. Bari, accordo totale con Fabio Caserta: biennale da circa 250mila euro, attesa solo l’ufficialità

Serie B, Fabio Caserta nuovo allenatore del Bari: biennale in arrivo, l’annuncio atteso la prossima settimana

BARI – Dopo 48 ore intense di colloqui e riflessioni, il Bari ha scelto il suo nuovo condottiero. Fabio Caserta sarà l’allenatore biancorosso per le prossime due stagioni. Un accordo raggiunto senza intoppi, che prevede un contratto biennale da circa 250mila euro a stagione, bonus inclusi. L’annuncio ufficiale è atteso per la prossima settimana, ma le basi sono ormai solide: Bari e Caserta si sono detti sì.

Il tecnico calabrese, 46 anni, è pronto a rimettersi in gioco dopo l’esperienza positiva a Catanzaro, culminata con il sesto posto e l’accesso alle semifinali playoff. In carriera, Caserta ha già affrontato le sfide della Serie B: nel 2021-22 portò il Benevento fino alla semifinale playoff, mentre nel 2023 fu esonerato dal Cosenza con la squadra in tredicesima posizione dopo 29 giornate.

Per il Bari, si tratta di un nuovo inizio. Dopo stagioni deludenti, culminate con l’anestesia emotiva del pubblico e risultati altalenanti, la società ha deciso di voltare pagina. Caserta rappresenta una figura giovane ma esperta, capace di ricostruire un gruppo da zero, puntando su calciatori affamati, motivati e probabilmente più giovani rispetto al recente passato.

L’attuale allenatore Moreno Longo, che non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, sarà esonerato nei prossimi giorni. Subito dopo, si aprirà la fase operativa del calciomercato, con i primi colpi in entrata e una rosa da rinnovare: attualmente il Bari ha sotto contratto una quindicina di calciatori, molti dei quali però sono destinati a partire.

Caserta porterà una filosofia di gioco ben precisa: possesso palla, costruzione dal basso e un atteggiamento propositivo, eredità del suo passato da centrocampista con visione e tecnica. Sul piano tattico, non ama fossilizzarsi su un modulo: se il 4-3-3 è il suo preferito, in carriera ha spesso sperimentato anche il 3-5-2, il 4-2-3-1 e persino il 4-2-4, adattandosi al materiale umano a disposizione.

La sfida più grande sarà riaccendere l’entusiasmo di una piazza ferita, ma ancora profondamente innamorata dei suoi colori. Bari sogna, e con Caserta in panchina, spera di poter tornare a farlo a voce alta.

