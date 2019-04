Internet. Facebook, Instagram e Whatsapp, Social bloccati per molti utenti

ROMA 14 APRILE - Sono tantissime le segnalazioni che arrivano in internet, blackout dei principali social. Tutti ritornano su Twitter (che funziona).

Molti utenti online stanno segnalando di avere problemi a usare Facebook, Instagram e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone. Il guasto per il momento sembra riguardare soprattutto l’Europa.

È passato solo poco più di un mese dal crash più lungo della storia dei social, con ben 14 ore di down. In quell’occasione c’era stato un problema di server e siccome tutti i principali social fanno capo alla stessa azienda il blocco era stato pressoché totale. Oggi come in quel caso gli utenti riscoprono Twitter che invece sta funzionando e proprio lì scatenano la loro ironia.