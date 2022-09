Faito Doc Festival, "Time and tide" vince la XIII edizione filmando il tempo nella natura

È l’olandese Time and tide di Marleen van der Werf ad aggiudicarsi il principale riconoscimento della XIII edizione del Faito Doc Festival (Monte Faito, 3-7 agosto), il Grand Prix della Giuria Internazionale. Nel festival del cinema del reale, diretto da Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro, quest’anno il concorso principale è stato riservato a 13 cortometraggi da tutto il mondo, in attesa di poter svolgere un’edizione comprensiva anche dei lunghi – come da tradizione – nel 2021, con le debite contromisure alla situazione emergenziale determinata dal Covid-19.

Nella cornice naturale della montagna che affaccia sul mare, da 13 anni habitat della ricca proposta cinematografica e artistica del Faito Doc Festival, ha dunque vinto un film fortemente centrato sulla natura stessa. In Time and tide, infatti, la regista olandese filma lo scorrere del tempo e l’evoluzione del paesaggio, tra vento, silenzio, tempesta e quiete, fino a generare un ipnotico movimento interiore. Il film, dunque, incontra organicamente il tema di questa edizione, ossia metamorfosi.

La Giuria Internazionale, presieduta dall'antropologo e regista Simone Mestroni, già vincitore della scorsa edizione, ha inteso anche assegnare una menzione al corto messicano La Bruja de Texcoco, di Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes, in cui il musicista Octavio Mendoza, di Città del Messico, rievocando un misterioso incontro con uno sciamano, racconta come si sia riconciliato con la parte femminile di sé stesso attraverso la musica.

Quattro in totale le giurie di questa edizione. Il pubblico premia il corto Please don’t tell me nella sezione dei corti greci in gemellaggio col Peloponnisos International Documentary Festival, mentre la Giuria del Camino (Centro Riabilitativo Terapeutico) sceglie il toccante Elle pis son char, che rielabora il trauma della violenza sessuale in un dialogo a distanza tra madre e figlio, trasformandosi in un viaggio nella memoria. Lo stesso film ottiene anche la menzione della Giuria Giovani, che però assegna il proprio premio principale a Ballades di Lisa Sallustio. Segue l’elenco completo dei vincitori.





Giuria CPS - film greci (Peloponnisos International Documentary Festival - Kalamata twinning)

Premio CPS:

The Loss of a Relationship in 3 Acts (Grecia, film collettivo studenti Accademia della Belle Arti di Atene - Digital Arts)

Menzione speciale:

Six Views On Resistance (Grecia, film collettivo studenti Accademia della Belle Arti di Atene - Digital Arts)





Giuria CAMINO Jury

Premio del Camino:

Elle pis son char (Loïc Darses, Canada)

Menzione speciale:

Ballades (Lisa Sallustio, Francia)

Segnalazione:

Purple Boy (Alexandre Siqueira, Portogallo)





Giuria GIOVANI / Youth Jury

Faggio DOC:

Ballades (Lisa Sallustio, Francia)

Menzione speciale:

Elle pis son char (Loïc Darses, Canada)





Giura INTERNAZIONALE : International Jury

Grand Prix:

Time and Tide (Marleen van der Werf, Olanda)

Menzione speciale:

La Bruja De Texcoco (Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes, Messico)





Oltre a Simone Mestroni, la Giuria Internazionale comprende Chantal Fischer (Produttrice, Francia); Isabelle Rey (Sceneggiatrice e Regista, Svizzera); Wojciech Staroń (Direttore della fotografia e regista, Polonia); Javid Sobhani, (Sceneggiatore e regista, Iran). I film saranno disponibili sulla piattaforma XERB fino al 15 agosto, assicurando la possibilità di visionare la proposta cinematografica anche a quanti fossero stati impossibilitati a spostarsi a causa dell’emergenza Covid-19. Tutte le info ai riferimenti in basso.





(nella foto principale: un fotogramma da Time and Tide, il film vincitore della XIII edizione del Faito Doc Festival; all'interno, Turi Finocchiaro, a sinistra sullo sfondo, e Simone Mestroni durante la cerimonia di proclamazione dei vincitori. Fotografo ufficiale del festival: Alessio Lucchisani)



A.M.